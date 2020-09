Messi es queda al Barça: «Mai aniria a judici contra el club de la meva vida»

Leo Messi ha anunciat la decisió definitiva aquest divendres: es queda al Barça. Així ho ha anunciat el capità a través d' una entrevista a Goal.com . La decisió del jugador és aquesta, bàsicament, per evitar arribar a la via judicial: "Mai aniria a judici contra el club de la meva vida", explica.En l'entrevista, realitzada a casa seva, Messi explica que "li vaig dir al club, sobretot al president, que volia marxar. Li porto dient tot l'any". L'argentí considera que "era el moment de fer un pas al costat" ja que, creu, l'equip "necessitava més gent jove, sentint-ho molt, perquè sempre vaig dir que volia acabar la carrera aquí".Amb tot, Messi no marxarà per evitar els tribunals i acusa Bartomeu d'haver-lo enganyat: "El president sempre va dir que jo podria decidir si em quedava o marxava a final de temporada, i al final no va acabar complint la seva paraula".Encara sobre el president i la seva junta, l'estrella del Barça ha denunciar que "fa temps que no hi ha projecte ni hi ha res, es van fent malabars i van tapant forats a mesura que van passant les coses". Sobre això, afirma que la decisió no ve pel resultat del Bayern, sinó que al darrere hi ha "moltes coses".El capità del Barça també es mostra dolgut amb les acusacions que ha patit per part "del periodisme i la gent que segueix posant en dubte el meu barcelonisme. Aquest món del futbol és difícil i i hi ha molta gent molt falsa", lamenta. En aquest sentit, assegura que "sempre vaig posar el club per davant de qualsevol cosa. Tots els anys vaig poder marxar i guanyar més diners", explica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor