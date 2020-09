La vacuna russa contra el coronavirus obté bons resultats en el primer assaig en humans

Sputnik V, la vacuna russa contra el coronavirus, ha aconseguit uns resultats positius en el seu primer assaig en humans, tal com ha publicat la revista científica The Lancet. En aquest primer contacte amb persones, la vacuna va ser provada en 76 adults menors de 60 anys, la majoria homes, una xifra insuficient per determinar si el producte és prou efectiu per protegir la societat de la Covid-19.En tot cas, els primers resultats de la vacuna són bons en les dues injeccions que la formen (una amb un tipus d'adenovirus del refredat humà i una segona dosi al cap de 21 dies per reforçar amb un altre tipus d'adenovirus).Així, la vacuna ofereix una resposta immune semblant a la dels pacients que han superat la Covid-19 i no genera cap efecte secundari greu (només febre i mal de cap, en algun cas). Per comprovar que la vacuna funciona correctament, caldrà conèixer els resultats d'un gran assaig que ja està en marxa i que compta amb 40.000 voluntaris.

