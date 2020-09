Torra pensa en la «via Venturós» per conviure amb Aragonès després de la inhabilitació

Resolta la remodelació del Govern amb l'expulsió del PDECat , el següent estadi per desxifrar el calendari electoral de Catalunya passa pel Tribunal Suprem. El 17 de setembre està programada la vista pel cas de desobediència del president de la Generalitat, Quim Torra, que podria desembocar en inhabilitació. Entre la cita a Madrid i la resolució de l'alt tribunal per convertir en ferma la inhabilitació hi hauria un marge de temps per convocar les eleccions, si el president volgués mantenir la potestat de posar data als comicis. Però aquest no seria el pla de Torra, que esperarà que sigui el Suprem qui posi en marxa el rellotge electoral, d'acord amb l'estratègia de Carles Puigdemont. El relleu de consellers ja incorporava el missatge que el camí triat des de Waterloo -i acceptat per Torra- era allargar la legislatura uns mesos més.Les eleccions apunten ara a principis del 2021 i Junts, la nova formació de Puigdemont, té la intenció de fer valer en campanya que ha estat el Suprem qui, amb la inhabilitació del president de la Generalitat, ha forçat la convocatòria d'eleccions. Però Torra no té pensat abandonar del tot la projecció com a president legítim. Segons les fonts consultades per, pensa en una cohabitació pública amb Pere Aragonès, ara vicepresident i que assumiria les funcions de forma provisional en el període entre la inhabilitació i les eleccions. A Palau s'estudia, doncs, replicar la via Venturós. Les atribucions legals de la presidència recaurien en Aragonès si es consuma el dictamen del Suprem, però Torra es presentaria com el president apartat per la justícia espanyola, sense intenció d'abandonar l'activitat pública.La fórmula, explorada per l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, arran de la inhabilitació per desobediència després de negar-se a retirar l'estelada de l'Ajuntament , consisteix en mantenir la presència política sense assumir les funcions administratives. Torra rumia desplegar una estratègia equivalent a la presa per la CUP a Berga. El propi president ha demanat públicament a l'independentisme - dilluns mateix - que no investeixi un altre president si el Suprem l'inhabilita, i no ha tancat la porta a desobeir, sense oferir per ara més concrecions. Sense un relleu validat pel Parlament, és el vicepresident qui assumeix les atribucions -de forma més limitada- mentre el rellotge electoral es posa en marxa.Torra, que ja va perdre l'escó pel cas de desobediència -motiu que va portar el president a anunciar el 29 de gener que la legislatura "no tenia recorregut polític" -, perfila els seus darrers mesos a Palau. I ho fa havent llimat asprors amb Waterloo. El president va conversar amb Puigdemont a la Catalunya Nord aquest agost, d'on en va sortir una entesa per posposar l'avançament electoral -no hi haurà signatura del decret de convocatòria abans del 17 de setembre- mentre l'expresident beneïa la remodelació del Govern que ha acabat executant Torra , després del trencament de l'exili i els presos amb el PDECat.Torra no ha compartit els plans d'aquesta tardor amb ERC, que fa mesos que demana pactar escenaris de legislatura. Els republicans van conèixer el mateix dijous al matí que el president remodelaria el Govern i continuen sense tenir certeses sobre la data de les eleccions. Fonts del partit demanen consensuar una estratègia de resposta a la repressió i recorden que qualsevol decisió que passi per "desgastar" els socis de l'executiu en el futur immediat -en concret, el vicepresident Aragonès- obligarà ERC a prendre decisions.Els republicans asseguren que faran costat a Torra si és inhabilitat, però no acceptaran estratègies de Junts per Catalunya que prioritzin el rèdit electoral. En aquest sentit, no han agradat les crítiques del conseller Ramon Tremosa al vicepresident en la seva estrena com a conseller d'Empresa i Coneixement.Des de l'entorn més proper d'Aragonès recorden les reiterades peticions del vicepresident, també públiques, per buscar escenaris d'entesa per planificar el recorregut del Govern en el tram final de legislatura. L'última, en una entrevista a l'agència Efe aquest mateix dissabte : "La ciutadania no ens perdonaria que un atac a la Generalitat com una inhabilitació del president derivés en una baralla entre les forces de Govern". A Vicepresidència confien també que aquest pacte amb Torra sobre la resposta a la resolució del Suprem es pugui validar abans de la vista a Madrid, amb reunió inclosa a Palau si és necessari. "Com menys temps d'interinatge hi hagi, millor", afegeixen les fonts consultades. A la legislatura encara li queden uns quants mesos.

