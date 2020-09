Polèmica pels criteris del Govern per poder anar a classe: «Els meus fills no aniran al col·legi fins al juny»

Acabo de descobrir que els meus fills no aniran a cole fins el juny. pic.twitter.com/EjdIGyX2N2

Hola que tal. El meu fil de 4 anys té mocs i tos d'octubre a abril. Què se suposa que haig de fer @albaverges ? Ah, tots dos progenitors som serveis essencials, no podem fer teletreball. Prestació pels pares només si és +. Gràcies No teniu vergonya pic.twitter.com/115FtocXHE

Si un nen té mocs no pot anar a l'escola??? Però algú dels que ha fet això té fills???? Els mocs són freqüents des de l'octubre fins al març en tots els nens. Ho comento per si no ho sabíeu....