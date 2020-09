Marc Solsona: «Com més s'ha parlat d'unitat, més divisió s'ha generat»

"Conceptes com la confrontació i el no a tot ens grinyolen"

Solsona carrega contra la remodelació del Govern: "No era un bon moment". Foto: Adrià Costa

"No compartim la decisió presa pel president amb la remodelació, però si realment havia de ser per afrontar la crisi del coronavirus, podien haver-hi altres departaments que haurien pogut ser objecte d'aquesta remodelació"

El portaveu del PDECat manté que estan "a punt" per anar a les eleccions. Foto: Adrià Costa

"Tots hem demostrat el que havíem de demostrar, no és una competició entre independentistes perquè ja ho som tots"

L'alcalde de Mollerussa és un dels quatre diputats del PDECat amb carnet del partit. Foto: Adrià Costa

"Quan diem que JxCat no podia existir sense el PDECat és perquè hi havia un document polític signat per les diferents parts en el qual es diu que la marca només es podia utilitzar si les parts hi estaven d'acord

Solsona recalca que Junts no ha volgut "reconèixer" el PDECat. Foto: Adrià Costa

"La proposta dels presos, amb una assemblea constituent de càrrecs electes de JxCat, condemnava el partit a la desaparició"

L'alcalde de Mollerussa no concreta el percentatge actual de baixes al PDECat. Foto: Adrià Costa

"El PDECat és viu, existeix territorialment i tenim ganes de continuar fent política. Sabem que amb la gent que estem en estratègies diferents hi hem de mantenir contacte"

Ha estat, probablement, la setmana més dura de la història del PDECat. L'estampida de dirigents, càrrecs institucionals, quadres territorials i associats de base després de la decisió de Carles Puigdemont d'estripar el carnet es va agreujar, dijous, amb el cessament de la consellera Àngels Chacón , l'única membre del Govern que mantenia la militància. Marc Solsona (Mollerussa, 1976), portaveu del PDECat, va denunciar ràpidament una "purga política" i una operació per "fer desaparèixer" el partit amb el cessament de Chacón i l'expulsió del PDECat del consell executiu. Solsona, alcalde de Mollerussa i un dels quatre diputats de Junts per Catalunya (JxCat) que no ha estripat el carnet del PDECat, analitza en aquesta entrevista al'escenari -polític i jurídic- en aquest nova fase del pols amb Puigdemont i Junts.- Sabem, intuïm i tothom coincideix que no és un cessament per la gestió de la pandèmia, no té a veure amb el Departament. Creiem que s'ha fet una molt bona feina a Empresa, i la consellera és coneguda a tots nivells. Que això passi la setmana del degoteig de baixes al PDECat a nivell institucional fa que pensem que hi ha una operació per intentar fer desaparèixer el PDECat de les institucions. Quan un intenta fer desaparèixer unes opcions polítiques dels diferents llocs governamentals, entenem que és una purga política.- No ho entenem. Som on érem. Si algú no ha canviat de posició sobre què representem a l'hora de configurar Junts per Catalunya -els grups parlamentaris i el Govern des que es va formar- és el PDECat. Qui s'ha mogut són altres actors. Tant que es parla de mirades transversals, de sumar diferents actituds i sensibilitats, ara més que mai era molt necessari mantenir l'equilibri, a nivell de Govern, dels diferents partits que el conformen. No ho entenem a nivell de gestió, ni a nivell polític. És error de 360 graus.- Com més d'unitat s'ha parlat, més divisió s'ha generat. Això ho diem també per l'estadi de negociacions per confluir políticament. Es parla d'unitat i es fa la Crida, es parla d'unitat i es fa Junts per Catalunya com a nou partit, es parla d'unitat i es genera el Partit Nacionalista Català. A efectes pràctics, aquesta proclama no ha anat acompanyada d'una estratègia per fer-la efectiva. Hi ha una diferència entre les voluntats i les realitats. Nosaltres tenim clar que hi érem, hi som i hi serem. Si algun actor ha estat generós i ha treballat per la unitat, per sumar i trobar fórmules perquè el nostre espai es fes més gran, sempre hem estat nosaltres. Per tant, que ara se'ns vulgui excloure no ho entenem. No està bé.- El que és exclusiu del president és la competència per cessar i proposar el seu Govern. A efectes pràctics, és una decisió que compet el president, i així l'ha executat. Entenem que a nivell polític pot haver tingut diferents influències.- No entraré estrictament a dir noms de ningú, perquè no ho sé. A nosaltres ens és difícil desvincular l'estratègia de Junts d'aquesta remodelació del Govern.- No compartim la decisió presa pel president amb la remodelació, però si realment havia de ser per afrontar la crisi del coronavirus, podien haver-hi altres departaments que haurien pogut ser objecte d'aquesta remodelació.- No, considerem que no és un bon moment. N'hi ha hagut de diferents al llarg de la legislatura en els quals s'haurien pogut fer crisis de govern. Per exemple, quan es retira l'acta de diputat del president Torra, un moment greu que va desencadenar en l'anunci de convocatòria posterior a l'aprovació dels pressupostos. Hi ha hagut la gestió de la crisi sanitària en residències i salut, amb molts departaments que han viscut moments de crisi que haurien permès una motivació argumental per prendre decisions en aquest sentit. O bé a Interior, quan hi va haver la sentència del Suprem. Però en cap cas ara és el moment. Hi ha d'haver una certa estabilitat en la gestió de la crisi, una voluntat extrema que la reactivació econòmica sigui cabdal.Qui ha tingut la millor carta de presentació al Govern en aquest sentit ha estat la conselleria d'Empresa de Chacón. A banda, els canvis diuen de manera implícita que el calendari electoral no serà imminent. Ahir es va constatar que no tenim representació al Govern com a PDECat, i formem part del grup parlamentari que dona suport al Govern. En el moment que ha passat això, s'ha trencat l'equilibri. La posició dels diputats del PDECat s'estudiarà, per veure quina acabarà sent. De manera honesta, serena i determinada intentarem defensar una proposta pròpia perquè pensem que, ja que se'ns ha volgut excloure dels llocs institucionals, intentarem tenir veu a tots nivells.- En els propers dies analitzarem quin és el nou context. És evident que haver vist exclosa la representació del nostre projecte polític al Govern farà que estudiem què fer.- No n'hem parlat, ara mateix no està sobre la taula. En funció de com quedin els grups parlamentaris, tindrem és o menys llibertat per exercir la veu pròpia.- No, ho parlarem nosaltres per definir el paper dels diputats. Quan haguem pres les decisions i haguem vist les derivades que se suscitin, seran comunicades.- No tinc aquesta informació. Em remeto al fet que, si realment hi hagués hagut aquesta planificació, no ha estat encertada en temps i forma en el moment d'executar-la. Però tenim dubtes, creiem que això no és casual. En política, res ho és.- El que fa és reforçar és que, un cop s'evidencien les ganes d'intentar fer desaparèixer el PDECat de les institucions, diem que ni despatxos ni decrets faran possible la nostra desaparició. Si de cas, ho ha de decidir la ciutadania. La decisió reforça que el PDECat té projecte, té futur, té bons líders i gestors per encarar el país. Tindrem proposta pròpia per poder ser a les properes eleccions, tot i que no estan convocades. Estem a punt.- És una qüestió de model. Per arribar a la independència cal fer-ho des d'un país fort, musculat, pròsper, viu, amb oportunitats, ben articulat, i que pugui emprendre el salt definitiu per tenir les màximes cotes de llibertat. Amb aquesta òptica, sembla que hi hagi altres models com la teoria de la confrontació, el "no a tot", el "com pitjor millor". Aquests conceptes ens grinyolen. Entenem que som en un estadi en el qual serà molt fina la diferència entre el que cal fer i el que s'ha de fer, i per tant hem de ser coherents i tenir projecte de futur per no errar les jugades a curt.Anirem arreu del país amb una certa projecció de mirada alta. Si no, un país que només juga al regat curt no li permet la jugada que ha de passar. S'està instal·lant molt en el regat curt, i hem d'obrir el focus sabent que hi ha presó, exili, repressió i persecució. No és fàcil, no ajuda a res ni a ningú, però hem de ser capaços de, més enllà de la denúncia, articular gestió i governança. I fer projectes útils pel dia a dia de la gent.- Des del juliol, som dos partits polítics diferents. Per tant, respectem el que digui cada partit, només faltaria. Uns diuen confrontació intel·ligent, nosaltres diem que centrem el país. En l'àmbit de gestió i social, buscant les fortaleses i dibuixar una bona sortida de la crisi amb mesures de reactivació. És el que importa molt la gent. Centrats en el país vol dir intentar buscar la centralitat que eludeixi els extrems i que ens centri en allò que creiem que ha de ser fort per construir. Cadascú que decideixi què pot generar més confiances, però jo no opino sobre eslògans dels altres.- Això ja no és una cursa entre independentistes per veure qui ho és més. Tots hem demostrat el que havíem de demostrar, no és una competició entre independentistes perquè ja ho som tots. Estem en un moment en què, en els propers mesos i anys, haurem de trobar respostes a una situació de crisi econòmica brutal derivada del coronavirus. Què diem? Centrem el país en això i aprofitem les finestres d'oportunitat que es puguin esdevenir a nivell nacional. A partir d'aquí, a per totes a tots nivells en aquest ordre de coses.- No estan convocades ni hem iniciat el procés de primàries. Però és evident que el PDECat té lideratges i nous lideratges emergents. S'ha demostrat, perquè ho està reconeixent tothom, que un actiu important del PDECat és Chacón.- No tenim aquest mandat. Això no s'ha ni plantejat, a dia d'avui. Nosaltres tenim vida pròpia, no hem d'anar a buscar ningú més a no ser que algú vulgui venir. I en aquest sentit no hi ha cap moviment. A dia d'avui.- Hi comptem.- El mandat era que el PDECat transités cap a JxCat, no que la gent del PDECat anés cap a JxCat i de facto es dissolgués el partit. Hi ha hagut declaracions públiques de dirigents de Junts negant qualsevol relació amb el PDECat. Per tant, és un mandat que per molt que pugui continuar vigent, no ha tingut corresponsabilitat a JxCat, a dia d'avui.- No podem tancar al 100% les portes a res ni a ningú, però no podem esperar. I nosaltres tirem. No serà el PDECat qui formalitzi el trencament definitiu. Nosaltres tirem endavant com ho fa Junts en el congrés fundacional.- No. És una decisió necessària i garantista, perquè el PDECat té un interès legítim en JxCat. El partit anomenat Junts per Catalunya es va constituir fa tres anys amb militants i associats del PDECat. No tenim constància formal, més enllà d'una comunicació, que d'un dia per l'altre es pren el control de JxCat, i no sabem per què. Hi ha gent al territori que ens pregunta què passa, que si no ho teníem lligat. Quan diem que JxCat no podia existir sense el PDECat és perquè hi havia un document polític signat per les diferents parts en el qual es diu que tant la gestió de la marca com el partit només es podien utilitzar les parts hi estaven d'acord.Per tant, hi ha hagut, políticament, una apropiació del partit de JxCat. Hem de justificar davant dels associats què ha passat. Es tracta d'impugnar un acord societari, es tracta d'un tema civil. S'ha volgut interpretar com portar JxCat als tribunals de tal manera que sigui un acte d'assenyalament, però és un tema tècnic i administratiu. Ens comprometem a què, un cop es desvetlli com queda el tema, en el supòsit que hi hagi mesures cautelars o es permetés al PDECat recuperar -o no- JxCat, nosaltres complim els acords.- Nosaltres tenim uns documents signats. Una manera de fer d'organització seriosa és complir els acords. I si no hi ha consens entre les parts, nosaltres hem de complir l'acord.- Impugnem els acords d'aquesta assemblea telemàtica perquè no la veiem clara. Tenim el dret i l'interès legítim de poder-ho fer. Arreu del territori, els electes han concorregut sota el nom de JxCat.- Qui comunica a David Bonvehí que tenen el control de JxCat és Sànchez.- No adjectivem les negociacions. Només analitzem els fets. Qui comunica d'un dia per l'altre que es controla JxCat amb el canvi al registre és Sànchez.- És un líder de país que transcendeix els partits, amb feina a nivell internacional. Puigdemont va fer confiança a Bonvehí i a Sànchez per liderar les negociacions, i ha estat un actor directe -i a vegades indirecte- de tot plegat. Es constata que el president Puigdemont ha decidit que s'havia de fer un nou partit i ser-ne el president, i nosaltres ho respectem, com fem amb les decisions de tothom. Volem deixar clar que no ens hem barallat, només no ens hem entès, a dia d'avui.Pot ser molt sucós el fet d'intentar buscar conceptes bel·licistes, però estem en el terreny del desencontre amb respecte personal. L'objectiu és el mateix, a nivell de país. Hem de gestionar els desacords per tal que amb el temps et puguis trobar. Molta gent de JxCat que s'ha donat de baixa del PDECat -i que fa un mes van anar ja a l'altre partit- va militar a CDC, i hem compartit massa coses com perquè ara es perdin tots els vincles.- Respecte absolut als presos i exiliats. Cadascú ha pres les decisions que creia que havia de prendre en tot moment. Tothom ja sap què ha fet, i respecte absolut perquè tothom pot militar allà on vulgui. Les seves baixes saben greu.- El PDECat té milers d'associats que no són càrrecs electes. El nostre futur l'ha de decidir la gent del partit. Entre els càrrecs de JxCat, n'hi ha alguns que són militants de la formació, i altres que no. Si la proposta passava per una assemblea constituent de càrrecs de JxCat, obviant i negant l'associat del PDECat, i a la vegada deixava el partit en stand by per decidir si es dissolia... L'estàs condemnant a la desaparició. No ho volíem. Recordem que la proposta va ser retirada pels presos dies després.- Una negociació és parlar de tot. En el moment que no accepten coalicions o federacions... Entendre's entre organitzacions ha de portar implícits uns acords, i els percentatges d'aquests acords ja s'haurien decidit. Tan de bo haguéssim pogut parlar de percentatges, però és difícil parlar de quotes quan es nega qualsevol fórmula jurídica.- Que de forma progressiva la gent del PDECat s'integrés a JxCat. S'han posat damunt la taula diverses fórmules, però els percentatges i els números mai van ser un problema perquè el problema de fons era el reconeixement o no del partit.- És difícil separar allò personal d'allò polític, però nosaltres ho fem. Ens uneixen massa coses com per no fer-ho. Han estat baixes amb una connotació institucional molt potent, tant que fins i tot una consellera que no s'havia donat de baixa ha patit conseqüències. El PDECat és viu, existeix territorialment i tenim ganes de continuar fent política. Sabem que amb la gent que estem en estratègies diferents hi hem de mantenir contacte.- No hem volgut participar mai d'un comptador. Quan fem la propera executiva ja ho posarem sobre la taula. Hem de veure el quadrant d'altes i baixes i qui estava al corrent de pagament.- Està viu i el que ha passat aquesta setmana el pot haver debilitat, lògicament, però no el priva de fer política ni del seu projecte.- Avui per avui no, però no ho descartem.- Molts independents són parlamentaris de JxCat per una coalició entre el PDECat i CDC. Igual que diem que JxCat no podia ser només del PDECat -és un espai més gran que el partit-, sempre dèiem que es pot sentenciar que JxCat no podia ser sense el PDECat, que forma part de la seva gènesi legal i conceptual. Això és així.

