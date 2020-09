Torra es nega a subscriure l'acord de presidents per la incertesa sobre el permís de conciliació

Pols de la Generalitat a la Moncloa. El president Quim Torra havia advertit durant la conferència de presidents encapçalada per Pedro Sánchez que no subscriuria cap acord si el document que en sortís de l'entesa no incloïa un compromís explícit d'aprovar un permís retribuït per a les famílies que hagin de tenir les criatures en quarantena , ja siguin positius per coronavirus o perquè hagin de fer aïllament preventiu. I Torra ha complert la seva amenaça. El president de la Generalitat ha comunicat al final de conferència que es nega a firmar el document compartit entre les autonomies i la Moncloa. "El govern espanyol no accepta les esmenes presentades", ha comunicat Presidència aquest migdia.La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha assegurat que el permís per a la conciliació s'"està treballant" i que es farà públic quan sigui possible. Ha argumentat que si no s'ha inclòs en els acords en la conferència de presidents, com reclamava el president Torra, és perquè s'han centrat en els acords tractats ja amb anterioritat. El permís, a més, requereix "un major estudi i concreció, apunta el govern espanyol, i un canvi normatiu" que està valorant el ministre de Seguretat Social i Inclusió, José Luis EscriváEl president català havia fet aquesta petició en relació al permís retribuït de conciliació després dels pronunciaments contradictoris que s'han produït aquesta setmana per part de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i el vicepresident, Pablo Iglesias, i en un context de pressió in crescendo dels col·lectius de mares i pares.De fet, el Govern ja va posar sobre la taula aquest dijous la petició de regular aquest permís a través d'una modificació del reial decret llei 6/2020 del 10 de març. Segons ha explicat la presidència en un comunicat, Torra ha subratllat que es tracta d'una mesura "essencial" per garantir "tranquil·litat i serenor" a les famílies, els alumnes i els docents. Durant la reunió, de format telemàtic, Sánchez ha demanat a les autonomies que no tanquin escoles sense consensuar-ho abans amb el ministeri de Sanitat i també ha anunciat que durant el mes de setembre es reunirà el consell de política fiscal i financera per començar a treballar en l'elaboració dels pressupostos del 2021.Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat també s'ha referit a dues de les qüestions candents de l'ordre del dia. Per una banda, ha reclamat que els ERTO s'haurien d'allargar fins almenys la Setmana Santa de l'any vinent i evitar que es produeixi una major destrucció d'ocupació. Al mateix temps, ha reivindicat un pla de xoc per resoldre el "col·lapse" del SEPE, que provoca que molts ciutadans no hagin cobrat la prestació que els correspon.Pel que fa al repartiment dels fons europeus, ha tornat a posar sobre la taula que a Catalunya han d'arribar 31.765 milions d'euros, que és el cost total que estima el pla del Govern per a la recuperació i que recull fins a una vintena de projectes de reimpuls. De fet, Torra ha advertit que cal evitar una "avetització" d'aquests fons, una metàfora que ha utilitzat en referència a "grans infraestructures buides" que s'han construït a l'estat espanyol, com ara alguns trams de l'AVE. Per no tornar a caure en aquest error, considera que cal articular un sistema d'avaluació i selecció independents dels projectes per acabar amb la "discrecionalitat" política.Durant la conferència, el president de la Generalitat ha detallat quin és el pla de retorn a l'escola dissenyat pel Govern, així com el reforç previst per a l'atenció primària. També ha tornat a exigir la rectificació del decret que autoritza l'Estat a quedar-se amb els romanents i superàvits dels ajuntaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor