Leo Messi desmenteix la Lliga i sosté que pot sortir lliure del Barça

Nou episodi en la complicada situació de Leo Messi des que va comunicar al Barça que volia marxar via burofax. El capità ha emès un comunicat en resposta a la Lliga (que donava la raó al club) aquest divendres on sosté la seva versió i diu de la competició que "desconeixem quin contracte han analitzat".De fet, el comunicat signat per Jorge Messi adjunta un demolidor fragment del contracte: "Aquesta indemnització no aplicarà quan la resolució del contracte per decisió unilateral del jugador tingui efecte a partir de la finalització de la temporada esportiva 2019-2020", diu el text.La Lliga no ha tardat en respondre als Messi. Des de la competició s'ha enviat una nota informativa on s'expressa que el jugador i el seu entorn fan una lectura del contracte "descontextualitzada i allunyada de la literalitat", pel que reafirmen la seva posició.Messi ha trencat així un període de silenci en el qual han passat moltes coses. Tot va esclatar amb el 2 a 8 contra el Bayern de Munic als quarts de final de la Champions. L'argentí no va pronunciar-se després del partit, mentre el club va anunciar una profunda renovació de la plantilla.La revolució va començar per l'entrenador. Ronald Koeman va ser l'escollit per la junta de Josep Maria Bartomeu i el seu projecte, amb l'adeu de Luis Suárez inclòs, no va convèncer gens Messi, que va enviar el famós burofax al club per sortir-ne mitjançant una clàusula que, segons el Barça i la Lliga, expirava el 10 de juny.Bartomeu va oferir el seu cap a Messi, però el jugador no es va ni plantejar seguir per aquest motiu i no es va presentar als entrenaments de l'equip. Llavors va arribar el pare, Jorge Messi, per reunir-se amb el president, si bé només va servir per exposar la postura enrocada de les dues parts, pas previ al nou capítol d'aquest divendres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor