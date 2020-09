EN DIRECTE Concert d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 des de la Seu Vella de Lleida

La Seu Vella de Lleida és l'escenari aquest diumenge del concert "Essencial". Impulsat per l'IEI i amb la col·laboració de la Paeria de Lleida i la Generalitat, el concert és un homenatge a tots els col·lectius i persones que han patit la Covid-19 i han treballat per a evitar majors afectacions de la malaltia.Dirigit per Alfons Reverté, va a càrrec de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell i Ars Mèdica, la única simfònica de l'Estat espanyol composada íntegrament per metges i que està integrada al Col·legi de Metges de Barcelona.Les dues orquestres interpreten un repertori que vol reflectir els diferents moments de la pandèmia, el record a les víctimes i l'agraïment als professionals que han lluitat i lluiten contra el virus.El concert es fa a porta tancada, sense públic. Només l'espai monumental, la música, la llum i l'aigua com a elements essencials de l'homenatge. Un concert sense ningú que vol ser per a tothom.Tampoc no hi ha cap mena de presència institucional, ni parlaments, ni res que pugui alterar el minimalisme d'un acte que vol transmetre, sobretot, respecte, emoció i gratitud.Suite Núm. 3, en Re M, BWV 1068. Ària. Johann Sebastian BachChanson de Nuit (Cançó de Nit), Op. 15, Núm. 1. Edward ElgarMelodies Elegíaques, Op 34. Letzter Frühling (L'última primavera). Edvard GriegMelodies Elegíaques, Op 34. Herzwunden (Ferides al cor). Edvard GriegVistes al mar. Pausadament... Eduard ToldràYesterday. John Lennon / Paul McCartneyThe Music of the Night. Andrew Lloyd WebberPalladio. Allegretto. Karl Jenkins7a Simfonia. Allegretto. Ludwig van BeethovenLibertango. Astor PiazzollaOver the Rainbow. Harold Arlen7a Simfonia. Allegro con brio. Ludwig van Beethoven

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor