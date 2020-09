Primera imatge de la temporada d'un cadell d'os bru al Pirineu català

L’equip de seguiment de l’os bru als Pirineus ha confirmat la primera dada de reproducció de la temporada d’un exemplar a la comarca del Pallars Sobirà, dins de l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu . En aquest sentit, una càmera de fototrampeig va captar a mitjan agost per primer cop enguany, una imatge d’una cria d’aquest any a la Vall de Cardós.La fotografia mostra el cadell acompanyat de la seva mare, pujant un dels arbres situats a prop de les càmeres, marcats per atraure els animals i facilitar el seguiment de la població. Es tracta d’una zona on acostumen a reproduir-se les femelles Caramellita i Boavi.Per la seva banda, a la Val d’Aran, entre finals de juny i el mes de juliol, es va observar en diverses ocasions una femella amb dues cries a les valls de Varradòs i Toran.En total, comptant els naixements que s’han registrat a banda i banda dels Pirineus, es calcula que enguany han hagut al voltant de sis reproduccions amb nous cadells nous, tot i que se’n podrien detectar més en els propers mesos. L’any passat, es van registrar en total 10 noves cries de cinc femelles diferents, xifra només assolida abans els anys 2016 i 2017.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor