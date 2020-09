Comença el compte enrere per tancar el polèmic abocador de Vacarisses

Tal com detalla en declaracions a aquest mitjà l'alcalde de Vacarisses, Antoni Massana, en aquest període "s'acabaran d'omplir tots els forats" amb brossa, en forma de bales, provinent del Centre de Tractament de Residus (CTR). Aleshores, un cop ocupat l'espai -ara existiria perill d'esfondrament- se soterrarà i s'hi plantaran arbres per convertir-ho en massa forestal.

La Generalitat va anunciar aquest dimecres el tancament de l'abocador de Coll Cardús, al terme municipal de Vacarisses (Vallès Occidental), pel 2023, tal com han confirmat fonts municipals aEs tracta d'un polèmic complex que ha malmès l'estat dels torrents pròxims i ha tingut diversos episodis de pudors -l'últim, aquest estiu , que encara perdura- i fins i tot un gran incendi l'estiu del 2014.Ja el 2013, e l Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el tancament de les instal·lacions arran d'una proposta del grup municipal d'ERC a Vacarisses i canalitzada pel diputat Marc Sanglas. Aleshores, s'al·legaven "problemes de pudors i altres tipus" per demanar el cessament de l'activitat.Aleshores, l'acció es va programar pel primer trimestre del 2015, però a falta d'un espai alternatiu, es va prorrogar l'activitat tres anys més, fins al 2019. Ara, quatre anys més tard del previst, s'ha anunciat la nova data i Coll Cardús s'apropa cada cop més al seu final després d'anys al centre del debat.Massana demana que sigui "l'última i definitiva" data de tancament després de les promeses esvaïdes en ocasions anteriors. El dia que es produeixi aquest tancament, afegeix, "serà una gran notícia" per a Vacarisses. En aquest sentit, recorda que "malgrat que ha aportat molts milions al municipi", els veïns ho han pagat amb pudors, soroll i la massificació de camions.L'abocador va néixer fa prop de cinquanta anys de manera il·legal. Per això, tenint en compte, com recorda el batlle , que a Coll Cardús "s'hi ha tirat de tot", des de l'Ajuntament demanen que quan es tanqui definitivament "es faci amb garanties de seguretat". En la mateixa direcció, reclamen un control i seguiment del procés en els anys posteriors.

