​Declaren els deu primers investigats pel tall del Tsunami Democràtic de l'AP-7 a la Jonquera

Manifestants al tall de carretera de la Jonquera. Foto: Adrià Costa

El jutjat d'instrucció número 4 de Figueres ha citat a declarar 10 persones aquest divendres al matí en relació amb e l tall de l'AP-7 que es va fer entre l'11 i el 12 de novembre de 2019 a la Jonquera (Alt Empordà) , que es va allargar durant més d'un dia. En aquesta fase s'investiguen 197 persones per l'acció organitzada per Tsunami Democràtic.El portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha alertat que la "llarga llista" d'encausats comportarà que "pel capbaix" la fase d'instrucció s'allargui un any. Majoral també ha lamentat que la majoria dels investigats és per identificacions en fotos a les xarxes socials que tenen "una veracitat francament pobra". En suport als investigats, unes 200 persones s'han reunit davant dels jutjats de la capital de l'Alt Empordà.A partir de les deu del matí d'aquest divendres, els deu primers investigats pel tall de l'AP-7 a la Jonquera (Alt Empordà) han començat a entrat a les dependències judicials de Figueres. Ho han fet acompanyats per aplaudiments i crits de "no esteu sols" per part dels concentrats que hi havia a la porta dels jutjats.Tots ells han comparegut, tot i que s'han acollit al seu dret a no declarar. De tota manera, els deu citats d'aquest divendres són tan sols els primers dels 197 investigats que hi ha en els atestats policials dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil per aquesta acció.El portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha definit aquesta investigació com un "despropòsit" ja que "tothom té dret a manifestar-se". Majoral també ha lamentat que moltes de les persones que es van mobilitzar ara s'enfrontin a "una causa penal i possiblement a penes de presó".Segons el portaveu del col·lectiu, creu que els atestats policials han intentat posar "tothom al mateix sac" i que busca "extrapolar al màxim la repressió per estendre la por" entre la ciutadania. Martí Majoral ha encaixat aquesta investigació en una estratègia més per "intentar acovardir-nos" a l'hora de sortir al carrer per reclamar la independència de Catalunya.De fet, Martí Majoral ha recordat que hi ha gent investigada només perquè "va posar 'like' a les xarxes socials" en fotografies de la manifestació. Per això creu que aquest indici els porta a una "veracitat pobra" en la seva identificació i confia en què es podrà arxivar la seva causa.De tota manera, l'elevat nombre d'investigats fa que la fase d'instrucció s'allargui molt. El portaveu d'Alerta Solidària ha avançat que "pel capbaix" durarà un any aquesta primera fase. De moment, aquest divendres han citat deu persones i d'aquí a 15 dies en citaran 10 més. "Tot apunta que aquest serà el ritme", ha afegit Majoral.Per tal de donar suport als encausats pel tall de l'AP-7, unes 200 persones s'han reunit davant dels Jutjats de Figueres aquest divendres al matí. Abans que els citats entressin a declarar han cantat els Segadors i han fet les tradicionals proclames reclamant la llibertat i la independència.El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha anat a primera hora als jutjats de Figueres des d'on ha donat suport als investigats citats aquest divendres. Mauri ha recordat que ja hi ha "gairebé 3.000 persones perseguides per l'estat espanyol" en els últims tres anys per defensar la independència de Catalunya. Mauri ha remarcat que l'entitat seguirà "apostant per l'amnistia" no tan sols pels presos independentistes sinó "per totes les persones perseguides per defensar la llibertat del país".A part de Marcel Mauri, en la concentració també hi han acudit diversos representants de formacions polítiques. La diputada al Congrés d'ERC, Montse Bassa, i la diputada de la CUP al Parlament, Natàlia Sànchez, han mostrat el seu suport als encausats.

