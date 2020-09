L’Esquerra Independentista organitza una manifestació estàtica a Barcelona per l’11 de setembre

Les organitzacions de l'Esquerra Independentista, entre elles la CUP, també convocaran mobilitzacions estàtiques a diferents punts del país en una Diada atípica i que aniran a part de les j a anunciades per part de l'ANC . La decisió respon a la voluntat de "mostrar-se com un agent mobilitzador clau" i "reivindicar que hi ha una altra manera de viure una Diada" en el context de la Covid-19, segons ha explicat la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Maria Rovira.Les concentracions i actes polítics es faran a Barcelona, Lleida, Reus i Girona. En el cas de Barcelona n'hi haurà dues: una de juvenil a les 10:30 hores del matí al carrer Ferran i una manifestació estàtica a les 19 hores al Passeig de Lluís Companys. Es tindran en compte totes les mesures sanitàries pertinents, així per garantir que la limitació de l'aforament i que es manté la distància de dos metres, s'hi accedirà mitjançant un codi QR i es prendrà la temperatura a tots els participants.A Lleida a les 13 hores hi ha convocat un acte polític a l'Avinguda Blondel, mentre que a Reus es farà a les 19:30 a la plaça de la Llibertat. Pel que fa a Girona, a les 11 hores del matí es farà un acte polític al Passeig de la Copa i la manifestació anirà fins a l'ajuntament de la ciutat.

