10 propostes per descobrir el patrimoni a l'entorn del Cadí i el Pedraforca

1. L'essència de la Patum al centre de Berga

Berga és sinònim de, una de les festes més arrelades i singulars del país que se celebra a la capital del Berguedà per Corpus. Aquest 2020 la pandèmia ha provocat que la ciutat no visqués les aglomeracions de cada any, les comparses no poguessin ballar i els plens no omplissin de foc la plaça de Sant Pere. La Patum no s'ha celebrat per primera vegada des del 1938 però, en canvi, ha guanyat un espai per recollir l'essència d'aquesta tradició declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. La suspensió va desembocar amb la creació d'una exposició al Convent de Sant Francesc amb tota la comparseria de la festa però també textos explicatius, vestuari històric així com pel·lícules i fotos antigues.Fins ara, els gegants, les guites, els nans vells i els nous, el tabal... es podien veure en un espai molt reduït denominat Casa de la Patum. La nova exposició del Convent de Sant Francesc, creada pels dissenyadors Salvador Vinyes i Sílvia Massana, és molt àmplia i, com a mínim es mantindrà fins al gener del 2021. A més, no es descarta que s'allargui en el temps i acabi sent l'embrió d'un espai expositiu permanent.L'essència de la festa també es pot viure amb la. Una proposta que permet recórrer la plaça de Sant Joan, on s’inicien els tirabols de les passades del vespre; el carrer de la Ciutat, artèria principal del centre històric que connecta amb la plaça de Sant Pere així com la plaça de la Ribera, on es vesteixen els plens abans de convertir la plaça de Sant Pere en un infern de foc. “Espais de Patum” també és una visita per fer memòria històrica i repassar alguns dels personatges patumaires que han configurat la festa al llarg dels anys.