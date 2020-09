Quins països d'Europa veten o fan fer quarantena als viatgers que arriben d'Espanya?

Una vintena de països europeus estan imposant ara mateix restriccions als viatgers provinents d'Espanya, segons la darrera actualització del ministeri d'Exteriors. El mapa del govern espanyol mostra com només França, Portugal, Suècia i alguns estats dels Balcans no apliquen cap limitació d'entrada per evitar la importació de casos de la covid-19 des d'Espanya.Entre la vintena que sí que ho fan hi ha mesures diverses que van des de la prohibició total d'entrada, com és el cas de Dinamarca, Polònia i Hongria, fins a l'obligació de fer quarantena o un test.Gran part del territori de l'Estat es troba en zona vermella pels rebrots, segons el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès). De fet, l'espanyol és l'estat de la Unió Europea que més àrees de risc té marcades al mapa de l'ECDC i també un dels més afectats per les restriccions de mobilitat.Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia, Finlàndia, Irlanda, Liechtenstein, Lituània, Noruega, Regne Unit, Romania i Suïssa imposen una quarantena de 14 o 10 dies als viatgers que arriben des de l'estat espanyol o des de determinades zones, segons el ministeri d'Exteriors. Tots aquests països reclamen l'autoaïllament a les persones que arribin des de Catalunya.D'altra banda, hi ha estats com Alemanya o República Txeca on es pot esquivar la quarantena fent una prova PCR si s'arriba des d'Espanya. Altres com els Països Baixos només recomanen la quarantena o bé només fan tests a l'arribada, com és el cas d'Itàlia.

