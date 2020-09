Barcelona crea una nova ajuda per cobrir necessitats bàsiques

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest divendres una nova ajuda econòmica per als veïns que tinguin dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. La mesura està dotada amb 18 milions d'euros i els beneficiaris percebran entre 200 i 475 euros mensuals segons el nivell de renda i la quantitat de membres de la família. L'ajuda es rebrà a través de la targeta moneder Barcelona Solidària durant tot el segon semestre del 2020.L'Ajuntament calcula que se'n podran beneficiar 33.873 persones -gairebé 12.000 de les quals menors- i l'objectiu és pal·liar l'impacte de la crisi derivada de l'epidèmia en els veïns. La mesura s'emmarca en el pla de xoc social dotat amb 35 milions d’euros aprovat al plenari del mes de juliol, dins del fons de 90 milions d’euros per atendre l’emergència provocada per la Covid-19.Des de l'inici de l'estat d'alarma el consistori ha disparat la despesa en ajudes. Entre l’1 de març i el 30 de juny s’han atorgat des dels serveis socials municipals un total de 18.760 ajudes d’emergència per un valor global de 8,01 milions d’euros, un increment destacable respecte a les xifres del mateix període del 2019, quan van ser 7.558 ajudes per valor de 3,9 milions d’euros.

Els criteris per percebre nova prestació d’urgència social són haver estat empadronades a Barcelona a 1 de gener de 2020, ser usuàries dels serveis socials fins al 30 de juny i haver rebut ajuts superiors a 150 euros.

A partir d'aquestes dades, aquelles persones que compleixin els requisits no hauran de fer cap sol·licitud proactiva per rebre la prestació, i seran notificats per part de l’Ajuntament durant les pròximes setmanes. Aquesta notificació es farà per SMS, amb el qual les persones que el rebin podran culminar els tràmits de manera telemàtica per tal d’obtenir efectivament la prestació.

