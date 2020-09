El Govern destinarà 300 milions d'euros als CAP fins al 2022 per fer front a la Covid-19

El Govern ha anunciat un pla de reforç de l'atenció primària que preveu invertir als CAP 300 milions d'euros fins al 2022, així com la contractació de 3.811 professionals fins aleshores. Han presentat el pla el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, que han remarcat la voluntat que sigui l'atenció primària qui agafi les regnes de la situació epidemiològica. "El repte és garantir la resposta des dels CAP", ha dit Vergés.El discurs va en la línia del que aquest dijous va expressar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. El secretari va defensar la necessitat que, a diferència del que va passar al març, siguin els CAP i no els hospitals els que facin el màxim esforç per abordar els contagis per coronavirus.El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, s'ha expressat avui en termes similars. Comella ha demanat que els hospitals puguin "preservar" la seva activitat en el context actual. "Els pròxims mesos viurem una fase nova de l'epidèmia que obligarà l'atenció primària a fer diagnòstic diferencial entre malalties respiratòries que sabem tractar però que confondrem amb Covid-19 en moltes ocasions", ha avisat. "El volum de pressió que aguantarà serà el més elevat dels darrers anys", ha afegit."L'objectiu és actuar amb proximitat i celeritat", ha defensat Aragonès. El vicepresident ha recordat que seran els CAP els responsables de donar suport a les escoles i de gestionar les 500.000 PCR que es volen fer a la comunitat educativa.Vergés ha assegurat que el Govern ja tenia previst el pla per "enfortir i transformar" la primària i que l'epidèmia ha obligat a "accelerar-lo". La seva presentació arriba després que col·lectius sanitaris, com el sindicat Infermeres de Catalunya, que criticava la falta de personal d'infermeria als CAP.Vergés ha argumentat que la necessitat d'invertir en la primària es justifica per l'increment d'atencions fetes als CAP, ja abans de l'epidèmia. Del 2018 al 2019 l'activitat va créixer un 5%, arribant als 50 milions de visites. El gener el febrer d'enguany ja havia crescut un 2,7% en comparació amb l'any passat i durant el confinament el creixement de visites es va disparar fins al 10%, segons dades de Salut.Comella ha assegurat que el pla també preveu millorar l'accessibilitat als CAP, inclosa l'atenció telefònica. Els darrers dies, per exemple, diversos centres de salut de Tarragona han estat els últims dies sense línia de telèfon operativa i els pacients han acabat anant presencialment a demanar cita. "Volem millorar l'accés telefònic i el contacte proactiu dels professionals amb els usuaris", ha dit.El director del Servei Català de la Salut també ha xifrat en un 70% els CAP que han reobert després d'haver tancat els darrers mesos. Pel que fa a la contractació de personal, Comella ha explicat que Salut es valdrà de les borses de treball habituals i del contacte amb els col·legis professionals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor