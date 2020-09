El Govern allarga 15 dies més les restriccions a Reus per contenir el brot de Covid-19

El Govern ha decidit allargar 15 dies més les restriccions aplicades a Reus per contenir el brot de la Covid-19. Així, es recomana a la població que es quedi a casa i només es relacioni amb el grup de convivència habitual. Es manté el 50% d'aforament en interiors de bars i en terrasses.[noticiadiari]2/207423[/noticiadiariEl consum ha de ser a la taula i aquestes han d'estar separades per 1,5 metres com a mínim. Els locals de restauració han de tancar a la 1 de la matinada i no poden admetre nous clients a partir de la mitjanit.En les activitats culturals l'aforament és del 50%, i en el cas dels actes religiosos, l'assistència màxima ha de ser del 33%. Com a tot el país, estan prohibides les reunions de més de 10 persones.

