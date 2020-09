Antoni Amengual (Proposta per les Illes): «El nostre model és el PNB»

"Ens sentim molt a prop de Catalunya en moltes coses, com en els aspectes culturals i lingüístics. Però veiem una mica llunyà el procés"

Antoni Amengual, president de Proposta per les Illes (PI). Foto: Adrià Costa

"El nostre objectiu és tenir representació al Congrés de Madrid"

El 27 de juny passat, Antoni Amengual va ser elegit nou president de Proposta per les Illes (PI) , partit de centre autonomista de les Balears que se sent hereu del que va ser la Unió Mallorquina. Advocat de professió, lidera una formació amb vocació de ser frontissa decisiva en la política balear. Amengual ha estat a Barcelona i en aquesta entrevista explica algunes claus de la política balear.- El partit neix a finals del 2013 i a les eleccions autonòmiques del 2015 obtenim tres diputats i tres representants dels consellers insulars, que són el màxim òrgan de govern de cada illa. I tenim prop de 90 regidors entre Mallorca, Menorca i Eivissa, sobretot a Mallorca. Mantenim aquesta representació i governem a Sant Antoni, a Eivissa, i som al govern en una vintena de municipis mallorquins, on tenim catorze batlles. I governem en coalició en alguns llocs amb el PSOE i d'altres amb el PP, però més amb el PSOE.- Se'ns pot entendre com els successors d'Unió Mallorquina. En la nostra estructura municipal hi ha molta gent que va ser d'Unió Mallorquina, però la veritat és que el partit ha incorporat molta gent nova, molts joves i també gent procedent del PP i dels rengles socialistes. I una cosa important: mentre la UM no tenia una visió balear global, era present només a Mallorca, nosaltres tenim representació també a Eivissa i Menorca.- Nacionalista/regionalista. El que no som és independentistes. Nosaltres ens definim com de centre, liberals i autonomistes. Som un partit de Balears que defensa la gent que viu i treballa a les Balears, i que no depenem de cap partit de Madrid. No som sucursalistes.- Ens sentim molt a prop de Catalunya en moltes coses, com en els aspectes culturals i lingüístics. Però veiem una mica llunyà el procés, ja que l'autodeterminació no forma part del debat polític. L'independentisme no supera un 3 o un 4%.- Tenir representació al Congrés, a Madrid. La política espanyola està molt territorialitzada. Si observem de Madrid cap amunt, l'Espanya rica, si em permet, Galícia té un partit propi, Astúries té el Foro, Cantàbria també, com l'Aragó. Al País Basc, no cal dir. València té Compromís. I a les Canàries hi ha Coalició Canària. Balears encara no.-El PNB és el nostre model. No vull dir que sigui el nostre mirall, però voldríem ser el PNB balear. Amb el PNB hem anat en coalició a les eleccions europees i hi tenim relació.- Nosaltres volem assolir el màxim sostre d'autogovern dins de l'estat espanyol. Hi ha àmbits en què encara no disposem de totes les competències, com en el cas de la justícia. També hauríem de poder gestionar els ports i aeroports, bàsics per l'economia balear. Nosaltres defensem la gestió plena, però si més no, caldria una cogestió com a element imprescindible.- És una relació cordial. Formem part d'una unitat lingüística i cultural que és indiscutible i, a més, hi ha un fort lligam econòmic. L'economia potent més propera que tenim és la catalana i ens interessa tot el que sigui reforçar els vincles industrials i comercials. Alguns dels grans projectes en infraestructures de Catalunya interessen també a les Illes, com el corredor mediterrani, del qual també ens beneficiaríem.

