Catalunya suma 1.465 nous positius i el risc de rebrot es manté elevat

Catalunya ha registrat un augment de 1.465 nous casos de Covid-19, elevant la xifra total als 135.650, segons l'últim balanç del Departament de Salut.Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.061 persones, 10 més respecte al darrer balanç. Per altra banda, els hospitals acumulen 673 pacients ingressats, 11 menys respecte a l'última actualització. D'aquests, 125 estan a l'UCI (un menys que ahir).Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200. Entre els dies 10 i 16 d'agost, aquest indicador estava en 176,98 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt), mentre que durant la setmana del 17 al 23 d'agost va passar a 204,73, superant el pic de finals de juliol (202,93). Ara (setmana del 31 d'agost al 4 de setembre), se situa en 186,98, xifra similar a la del dia anterior.

