Troben un cadàver sota un pont de Castellbisbal

Aquest dimecres es va trobar el cadàver d'una persona sota un pont de la riera de Rubí, dins del terme municipal de Castellbisbal i a prop de la línia divisòria amb el Papiol, segons ha informat aquesta matinada El Punt Avui i que els Mossos d'Esquadra han confirmat aFonts de la policia catalana han assegurat que s'està investigant el cas i que va ser el cos policial local el que van donar l'avís. Segons ha pogut saber, el cos es trobava "en un avançat estat de descomposició" i que ara serà l'autòpsia la que haurà de determinar la causa de la defunció i el temps que duia mort.Tal com ha apuntat el rotatiu, la identitat de la persona, "segons les primeres observacions es tracta d'un home, sense vestimenta i que feia força dies que havia mort".Així com que els Mossos van rastrejar la zona per tal de localitzar alguna documentació o altres objectes que puguin servir per identificar-lo, i també estan repassant la llista de persones desaparegudes amb perfils similars.

