​Retiren uns fuets catalans que han causat una intoxicació alimentària a França

Les autoritats sanitàries franceses han detectat 18 casos de salmonel·losi que s’haurien contagiat amb algunes partides de fuet contaminades de l’empresa osonenca Embotits Solà, de Gurb, segons informa el portal 3/24 . Entre els afectats, hi ha una dotzena de nens, dos dels quals han estat hospitalitzats, tot i i que no estan greus.Els casos es van diagnosticar entre el 8 de juliol i el 3 d'agost. En un primer moment, es va retirar una partida de fuets d'un supermercat de La Gironde, al sud-oest del país. Més tard, i com a mesura de precaució, s’ha decidit retirar el producte dels altres establiments.Embotits Solà, per la seva banda, ha assegurat a TV3 que les analítiques que ha fet fins ara han resultat negatives (per tant, els embotits haurien sortit en bon estat de fàbrica) i manté una investigació interna per esbrinar si hi pot haver alguna altra causa. Una possibilitat seria que el producte s’hagués contaminat durant el transport.La salmonel·losi és una de les malalties de transmissió alimentària més comunes. És una infecció intestinal produïda pel bacteri salmonel·la. En la majoria de casos causa gastroenteritis i millora sense necessitat de tractament, però pot ser greu si arriba a la sang i afecta infants, gent gran o persones amb malalties cròniques.Generalment es contrau a través del consum d’aliments contaminats, especialment els ous i els productes que contenen ou cru. La salmonel·losi es pot evitar seguint alguns consells bàsics de seguretat alimentària.

