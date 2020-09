Carme Forcadell torna avui al Parlament

Carme Forcadell torna aquest divendres al Parlament. L'expresidenta de la cambra participarà a les 17.30 h en una compareixença solemne al despatx d'audiències amb els presidents parlamentaris, en el marc dels 40 anys de la restitució de la institució A banda de Forcadell també hi participaran l'actual president, Roger Torrent, i els expresidents Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert. Forcadell compleix una pena d’11 anys i mig de presó al centre penitenciari de Wad Ras (Barcelona), per un delicte de sedició. L'expresidenta manté que quan era al càrrec va treballar per garantir que a la cambra "s'hi pogués parlar de tot".

