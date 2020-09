El govern espanyol prohibirà els telèfons 902 d'atenció al client

El govern espanyol està preparant una modificació legislativa per prohibir als serveis d'atenció al client l'ús de qualsevol número de tarifació addicional, entre els quals s'inclouen els que fan servir el prefix 902, els més estesos actualment, segons informen fonts del Ministeri de Consum.Amb aquesta mesura, el Govern busca que els consumidors disposin sempre d'un nombre geogràfic de tarifa bàsica per a les seves relacions amb les empreses i acabar així amb "abusos i sobrecostos en les factures mensuals" beneficiant a tota la població, especialment a aquella amb menys recursos."Els serveis d'atenció a el client no poden ser un cost per a la butxaca de consumidors i un negoci per a unes poques empreses. És una mesura de justícia social, que posarà fi a un abús generalitzat i agreujat en el context de la Covid per les restriccions d'aforament, mobilitat i presencialitat", incideixen des del Ministeri.Amb aquest objectiu, el govern espanyol modificarà l'article 21.2 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU) per precisar aquest punt, d'acord amb la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).D'aquesta manera, s'evitarà que les companyies puguin aplicar a les trucades als seus serveis d'atenció a client preus que excedeixin el preu de trucada a una línia telefònica geogràfica.

