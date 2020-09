​El País Valencià investiga una residència on hi ha tots els usuaris contagiats

La comissió de seguiment de centres residencials del País Valencià, en la que estan representades la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ha sol·licitat iniciar un procediment d'investigació a la residència de gent gran Lope de Rueda de Torrent (Horta Oest), per establir si s'han produït incompliments de la normativa que poguessin derivar en sanció. Després d'una visita, s'ha comprovat que hi ha elements per imposar aquesta multa, segons ha informat el departament de la Generalitat valenciana en un comunicat.Segons fonts consultades per Europa Press, el centre té tots els seus residents contagiats de coronavirus. En total, més de quaranta usuaris i també els treballadors.Es tracta d'una residència de titularitat privada on s'ha detectat un brot que es va iniciar a través d'un dels professionals del centre i que, un cop va ser notificat a la Vicepresidència i la Conselleria de Sanitat, s'ha estat fent un seguit per part de la comissió de recursos sociosanitaris en el que hi ha els dos departaments.En aquest procés, la comissió ha sol·licitat l'inici d'un procés d'investigació, després de l'informe desfavorable sorgit de la visita al mateix. El departament ha constatat que es podrien haver incomplert les mesures de prevenció de la Covid-19 als serveis socials.

