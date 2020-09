La manca d'Urgències a un CAP de Tarragona, a punt de costar-li la vida a un nadó

El vespre d'aquest dimecres, 3 de setembre, un nadó de 16 mesos va patir problemes respiratoris al barri de Bonavista, a la ciutat de Tarragona. La mare va dur la seva filla al Centre d'Atenció Primària (CAP), però quan van arribar ja era tancat: havia passat justament mitja hora des de l'horari de tancament. Diversos veïns, indignats, van presenciar, des de la Rambla del barri, una escena que va estar a punt de costar-li la vida a la nena, però l'arribada de dues ambulàncies i efectius dels Mossos d'Esquadra van evitar el desenllaç tràgic.Malgrat que la nena es troba estable ingressada a l'Hospital Joan XXIII, on va ser traslladada posteriorment, l'incident ha generat rebombori al barri ja que des de fa mesos els veïns protesten perquè no estan satisfets amb l'atenció sanitària que reben al seu CAP, que és de referència també per al barri de Campclar i el municipi de la Canonja. Ja sigui per la reducció de serveis -ja no disposen d'Urgències- com per les dificultats a l'hora de concertar una cita mèdica, cada cop són més les veus que reclamen canvis.Al setembre tenien previst tornar a les concentracions dels dijous, després de l'aturada del mes d'agost. La pròxima convocatòria, davant del CAP, serà el 10 de setembre a les vuit del vespre. Entre d'altres reivindicacions, exigeixen que es reobrin les Urgències i que aquestes s'ampliïn a les 24 hores, ja que consideren que ja són prou veïns com perquè no sigui necessari traslladar-se al CAP La Granja (Torreforta) o a l'Hospital Joan XXIII.De fet, el canvi de model a l'atenció primària ha despertat les queixes no només dels veïns dels barris de Ponent sinó també de diverses poblacions que tan sols disposen de consultori local. És el cas del Pinell de Brai , on ahir l'Ajuntament va demanar la reobertura del centre sanitari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor