L'empresa Masergrup de Reus compra Vermuts Miró

L'empresa de Reus Masergrup ha comprat Vermuts Miró . Masergrup, de l'empresari Xavier Martínez, ha adquirit les accions de la família Miró Prats amb la intenció "d'impulsar la companyia, mantenir el seu lideratge en l'àmbit nacional i posicionar-la internacionalment", ha exposat la nova propietat en un comunicat.Vermuts Miró és una històrica companyia familiar fundada el 1914 a Cornudella del Montsant i establerta a la capital del Baix Camp el 1957. En la nova etapa es mantindrà la seu social i productiva a Reus i, alhora, s'establiran noves oficines comercials internacionals.Vermuts Miró concentra les vendes a l'estat espanyol. La intenció de la nova propietat és posar el focus en el mercat internacional, on l'empresa "farà una forta inversió tant a Europa com a Amèrica del Nord per competir amb marques de renom italianes". Martínez "preveu una forta inversió econòmica en I+D+i, noves tecnologies, processos d'envasat i elaboració, i en l’ampliació logística", ha exposat l'empresa.Xavier Martínez també és propietari i president de TQ Tecnol S.A; i fundador, propietari i president del Consell d'Administració de GO Fruselva, una empresa alimentària especialitzada en el comanufacturing de productes d'alimentació infantil i sucs frescos. Alhora, Martínez és propietari de la Casa Navàs de Reus.Els orígens de l'empresa es remunten a 1914, a Cornudella de Montsant (Priorat), on els fundadors van començar a elaborar vins i vermuts a granel en un petit celler propietat de la família Miró Salvat. Actualment continuen elaborant els seus vermuts i vins de licor seguint les fórmules originals "que encara es mantenen sota secret familiar".Vermuts Miró es va traslladar a Reus el 1957, i es va especialitzar en l'elaboració del tradicional i autèntic 'Vermut de Reus', el qual ja gaudia d'un reconegut prestigi arreu d'Europa i que va permetre a la ciutat erigir-se com a referent dins el mercat dels alcohols. En els darrers anys, els productes de Vermuts Miró han guanyat diversos premis internacionals.

