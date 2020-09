VÍDEO Un espectacular incendi crema una casa de fusta en construcció al Pallars Jussà

📹 VÍDEO: Imatges de les flames cremant violentament una casa de fusta en construcció a Llimiana. Autor: Ruben Bañuelos https://t.co/3BMuFnBExh #pallars pic.twitter.com/xl07bhEYFw — Pallars Digital (@pallarsdigital) September 3, 2020

Un bomber remullant les restes de l’edifici ja col·lapsat. Foto: Ruben Bañuelos

Un violent incendi ha cremat totalment aquest dijous a la tarda una casa de fusta que es trobava en construcció al carrer de la Barana de Llimiana, al Pallars Jussà. L’avís s’ha rebut a les 19:30h d’aquest dijous i els Bombers de la Generalitat han destinat un helicòpter i fins a 10 dotacions terrestres per tal de sufocar unes flames que han afectat tot l'edifici, que finalment ha col·lapsat.Segons informen els Bombers, no hi ha hagut cap persona afectada ni s’han hagut de lamentar ferits. El fet que la casa fos de fusta ha fet que les flames es propaguessin molt ràpidament, però els Bombers han aconseguit que el foc no s’escampés a massa forestal propera.Poc més d’una hora després de rebre l’avís dels fets, al voltant de les 20:45h, s'ha donat l’incendi per controlat. Actualment es troben al lloc dels fets algunes dotacions terrestres de Bombers remullant la zona per extingir definitivament el foc, mentre que l’helicòpter ja s’ha retirat. Les flames, a més, han generat alguns focus secundaris, que també estan controlats.

