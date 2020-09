CaixaBank i Bankia negocien fusionar-se

CaixaBank i Bankia han confirmat aquest dijous que estan en negociacions per “analitzar una fusió”, després de les autoritzacions dels respectius consells d'administració, segons sengles notes remeses a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La nota de CaixaBank subratlla que fins al moment no s'ha arribat a cap acord, més enllà de la signatura d'un pacte de confidencialitat per intercanviar-se informació per valorar l'operació.Si la fusió arriba a bon port serà el pacte d'aquestes característiques més gran que s'ha produït a l'Estat en els darrers anys, atès que són dues de les quatre entitats financeres més grans de l'Estat.Bankia, de la seva banda, també ha confirmat "contactes" amb CaixaBank per "analitzar una eventual oportunitat d'operacio de fusió" entre ambdues entitats.Fonts del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital han explicat que l'equip del Fons de Reestructuració i Ordenació Bancària (FROB) analitza “permanentment” les condicions del mercat per tal de “protegir” l'interès públic de la participació estatal a Bankia.I en aquest sentit afegeix que en cas que la fusió tiri endavant s'analitzarà la proposta d'acord “amb completa objectivitat” des de la perspectiva de la “generació de valor i optimització de la capacitat de recuperació d'ajuts”.Reiteren, a més, que la prioritat de l'executiu estatal en relació a Bankia és “protegir l'interès general de la ciutadania espanyola, maximitzar el valor de la participació pública i reforçar l'estabilitat financera del país”. Aquests, afegeixen, són els principis que “guiaran qualsevol decisió en aquest àmbit”.

