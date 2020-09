Un brot en una residència d'Olot fa aïllar 12 residents positius de coronavirus

La residència de Montsacopa d'Olot ha aïllat dotze residents després que hagin donat positiu per coronavirus en una prova PCR. El centre ha activat el protocol d'actuació i ha traslladat als residents positius en una zona habilitada per garantir que no hi ha contacte amb la resta d'usuaris del centre. A més, també s'han detectat quatre casos més de treballadores que hauran de fer aïllament.El dimarts 1 de setembre, una de les professionals va comunicar que era positiva de coronavirus. El Departament de Salut va fer una prova als residents i treballadors que havien estat en contacte amb ella i així saber el seu estat. Ara, Salut en farà un seguiment de l'aïllament dels residents i també de les professionals.A més, també es faran proves a la resta d'usuaris del centre de Montsacopa i de tots els treballadors. D'acord amb el pla de contingència per fer front a la Covid-19 que ja ha activat la residència s'ha dividit la residència en diversos sectors en funció del risc de contagi. A més, també s'acorden les accions que es prenguin amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i els serveis de salut.

