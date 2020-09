Les universitats combinaran les classes virtuals amb les presencials

Les universitats es veuen abocades a arrencar el curs combinant les classes presencials en grups estables amb les virtuals. L'obligatorietat de la mascareta, la distància entre estudiants, la ventilació freqüent i el rentat de mans formaran part també de la rutina mentre s'hagi de conviure amb la pandèmia del coronavirus. Així ho han explicat el ministre d'Universitats, Manuel Castells, i el president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, en una conferència aquest dilluns.Aquest últim ha donat suport a les mesures acordades aquesta setmana pel ministeri i les autonomies per garantir una major seguretat del curs, tot i que ha manifestat que preocupen especialment les pràctiques presencials dels alumnes, així com l'escletxa digital. De fet, les pràctiques van ser la part més perjudicada pel confinament durant la pandèmia i és un dels assumptes que tornen a estar en risc si la situació epidemiològica empitjora.El govern espanyol destinarà una partida de 400 milions d'euros a les autonomies per millorar l'adaptació dels centres d'educació superior a les mesures de seguretat. L'objectiu és centrar-se en una primera fase en les classes online per poder garantir després, quan la situació epidemiològica millori, les pràctiques de caràcter presencial i mantenint totes les mesures de seguretat per prevenir contagis.Preguntat per l'existència d'un possible pla B en cas que la situació empitjori, Castells ha assegurat que no n'hi ha. "El pla B no existeix, és sobreviure a les condicions que ens trobem", ha assegurat. El ministre ha apuntat que la intenció és mantenir una coordinació entre el ministeri, la CRUE i les autonomies de cara a adoptar altres mesures al llarg del curs universitari.Castells ha sortit en defensa de la seva tasca després que des de l'oposició s'hagi assenyalat amb la seva absència del govern i s'hagi especulat amb el seu possible relleu. Ha assegurat que es tracta d'una "llegenda urbana" i d'una "campanya política interessada". Ha argumentat que si només va comparèixer davant dels mitjans en roda de premsa una vegada durant la pandèmia va ser perquè només li van demanar aquella vegada i que, en tot cas, ha fet compareixences al Congrés i al Senat i més d'una desena d'entrevistes als mitjans.

