Els canvis desfermen les hostilitats PDECat-Junts i impulsen Chacón com a candidata

A la vuitena planta de la conselleria d'Empresa i Coneixement, vora l'ascensor, hi ha una paret de la qual pengen retrats de tots els qui han ocupat el càrrec. Els tres últims retrats són especialment simbòlics. Són Josep Rull -va liderar el Departament unes hores en substitució de Santi Vila-, un marc amb la inscripció del 155 -la seva aplicació va cessar Rull, ara empresonat a Lledoners- i el tercer, incorporat tot just aquest dijous a la tarda, és el d'Àngels Chacón. La consellera, primera dona en ocupar el càrrec, ha penjat ella mateixa la fotografia. El cessament i les circumstàncies en què es produeix -era l'única membre del Govern amb carnet del PDECat després de l'estampida iniciada dilluns per Carles Puigdemont- la propulsen a ser candidata dels postconvergents en un clima d'hostilitats desfermades amb Junts per Catalunya camí de les eleccions."A hores d'ara continuem sense saber per què ha estat cessada", assenyalen diverses fonts del partit consultades per. En la conversa que ha mantingut Chacón amb Torra -el president l'ha citat vora les 10.30, quan la informació ja havia estat avançada per La Vanguardia - hi ha hagut elogis cap a la seva tasca com a consellera, però el relleu ja estava decidit. El perfil de la dirigent del PDECat, que va començar la carrera com a regidora a Igualada i s'ha mostrat prudent durant tota la legislatura, ha anat guanyant pes polític amb el pas dels mesos, especialment quan s'ha constatat que els camins de Junts i la formació de Bonvehí només podien anar per separat. La judicialització del pols per la marca, les estripades massives de carnet dels últims dies i els relleus al Govern dibuixen una situació irreconduïble entre les dues parts.Ho demostra la intervenció de Marc Solsona, portaveu del PDECat, després de la reunió d'urgència que ha celebrat l'executiva. Ha denunciat una "purga política" per part de Torra amb el cessament de Chacón , la qual cosa deixa el partit com l'única formació que dona suport al Govern -es manté, per ara, dins del grup parlamentari de JxCat- sense representació en l'executiu. També ha insistit en l'existència d'una "operació per fer desaparèixer" les sigles, de la qual no ha desvinculat Puigdemont. La distància entre l'expresident i el seu expartit ja és notable, malgrat que Bonvehí sí que ha estat en contacte amb Jordi Sànchez, secretari general de Junts, al llarg d'aquest dijous.Sànchez sí que estava assabentat dels canvis a l'executiu -n'ha parlat també en les últimes hores amb Puigdemont i Torra, que ha tractat els relleus amb els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull-, a diferència del que ha passat amb Bonvehí. El president del PDECat, de moment, s'ha limitat a convocar l'executiva de forma telemàtica, però a través de Twitter ja ha deixat pistes sobre el futur. A l'hora d'agrair els serveis prestats a Chacón, per exemple, li ha deixat aquest missatge: "Ara la vida et portarà nous reptes". El partit, en tot cas, no vol fer moviments immediats amb Chacón, i les primàries per escollir candidat no se celebraran fins que les eleccions tinguin data. La remodelació indica que els comicis ja no podran concretar-se fins que arribi el 2021.La consellera d'Empresa, segons fonts del partit, s'ha anat "fent a la idea" aquest agost que serà candidata. Sempre ha estat el nom preferit de Bonvehí -aquest dijous també han parlat per compartir els detalls de la jornada-, tot i que en la recàmara també hi ha Marc Castells, alcalde d'Igualada, que aquests dies fa reunions presencials i telemàtiques per posar el termòmetre al territori després de la desbandada cap a Junts . Una desbandada que ha buidat de poder institucional el partit, que manté quatre diputats al Parlament i quatre escons al Congrés en els grups de JxCat.Solsona, Narcís Clarà, Montserrat Macià i Lluís Font continuen amb el carnet del PDECat i amb acta de diputat a la cambra catalana, i dilluns van escoltar com Albert Batet, president del grup de JxCat, els va enviar un missatge conciliador pel que quedava de legislatura. També Laura Borràs, cap de files a Madrid, ha assenyalat públicament que compta amb tots els dirigents del PDECat -Sergi Miquel, Genís Boadella, Concepció Cañadell i Ferran Bel- de cara als propers mesos. En tot cas, els vuit representants a les cambres seran convocats en aviat per Bonvehí per analitzar la situació."De moment ja va bé mantenir els grups", remarquen a la sala de màquines del partit, on es mostren queixosos pel fet que ahir dimecres es fes una reunió de tots els grups parlamentaris i no es fes cap referència als canvis que hi hauria. Es va tractar l'arrencada de curs escolar, l'evolució de la pandèmia -motiu principal que ha esgrimit Torra pels cessaments-, la situació a les residències i fins i tot la mobilització de l'Onze de Setembre, però en cap cas les eleccions ni la cohabitació entre el PDECat i Junts des de les institucions. Al cap d'unes hores es procedia a una remodelació de l'executiuEl partit de Bonvehí també ha volgut agrair la tasca duta a terme per Miquel Buch a Interior. Fins fa tan sols tres dies, el ja exconseller era militant del PDECat i, en el passat recent, va ser un dels aspirants a governar la reordenació. En qüestió de setmanes, entre finals de juliol i principis de setembre, ha quedat fora de la direcció de Junts -i això que quadres destacats es van mobilitzar per guardar-li un espai destacat- i també del Govern. Des del PDECat recorden que, en els pitjors moments de la crisi pels aldarulls de la tardor passada , només el partit li va fer costat de forma explícita.Un dels que ho va fer va ser Artur Mas, que en privat li va mostrar el suport. L'expresident de la Generalitat, que es manté en silenci sobre la trencadissa i també sobre la remodelació del Govern. De moment, això sí, una certesa: el partit en qual encara milita ha acusat Torra -i, per extensió, Puigdemont com a avalador dels canvis al Govern- de promoure una "purga política" contra ells. Missatges pujats de to i destinats a confrontar-se en les properes eleccions, d'aquí a tan sols uns mesos.

