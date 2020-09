El Sindicat d'Habitatge de Vallcarca acusa l'Ajuntament de «facilitar» un desnonament a Blackstone

El Sindicat d'Habitatge de Vallcarca acusa l'Ajuntament de Barcelona de "facilitar" a Blackstone el desnonament d'una família que viu en un local que és propietat del fons. Segons denuncien els activistes, al juliol el consistori va fer saber als ocupants que es procediria a executar el desnonament per via administrativa al·legant la manca de cèdula d'habitabilitat del local.Fonts municipals apunten a l'Agència Catalana de Notícies, per la seva banda, que si intervenen en el desallotjament -per ara sense data confirmada- és perquè l'espai "no és apte per viure i pot suposar un perill" perquè no ofereix "condicions de seguretat" per les persones que hi viuen, que segons l'Ajuntament estan sent ateses pels Serveis Socials.Els activistes asseguren que la família que hi viu -cinc adults i tres menors- segueixen tenint sostre gràcies al suport veïnal i apunten que la família resideix al local des de fa tres anys.D'acord amb el sindicat, treballadores del Centre d'Urgències i Emergències de Barcelona (CUESB) van afirmar en una visita a la família al juliol que no tenien cap mena de recurs a l'abast per oferir. Des de l'Ajuntament, però, matisen que és des del CUESB s'oferirà d'entrada una alternativa d'emergència i des d'aquest centre "s’activaran els altres recursos i els suports que necessitin aquestes persones".

