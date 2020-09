On es produeixen els brots de coronavirus?

Simón dice que las medidas en ocio nocturno y en reuniones sociales están "dando sus frutos" porque se "están reduciendo de manera sustancial el número de contagios por brote"



-Hay un incremento en residencias, que aunque es "suave", "preocupa" pic.twitter.com/xhPZvi1HBq — Europa Press (@europapress) September 3, 2020

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha informat aquest dijous que a l'Estat hi ha actualment 589 brots actius de contagis de coronavirus, els quals porten uns 3.700 casos associats. Aquesta xifra suposa uns set casos per brot, "una xifra que s'està reduint respecte a períodes anteriors", ha dit Simón en roda de premsa.L'investigador ha informat del canvi de tendència en l'origen dels brots: s'estan reduint els associats a l'oci nocturn. I és que, de tots els brots actius actualment, el 36% s'han produït en l'àmbit social, un percentatge inferior al que hi havia fins ara. "Això és una bona notícia perquè demostra que les accions que s'han fet en l'àmbit de l'oci nocturn estan donant resultats", ha assegurat.D'altra banda, Simón ha cridat l'atenció sobre els brots que estan sorgint en els centres sociosanitaris, ja que representen el 10% de tots, fet que suposa un "petit increment". "Això ens ha de preocupar perquè són els grups vulnerables, encara que és cert que les xifres disten molt de ser les de març o abril", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor