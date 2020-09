Argimon demana abordar els contagis de manera «comunitària» als CAP

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha demanat que, a diferència del que ha passat durant els primers mesos de l'epidèmia, ara no siguin els hospitals els que assumeixin el pes de l'atenció a afectats per la Covid-19. Argimon ha insistit en la necessitat de ser "capaços" d'abordar la situació epidemiològica de manera "comunitària" a través dels CAP.La demanda d'Argimon arriba després que el sindicat Infermeres de Catalunya hagi denunciat que el Govern inverteixi en cinc nous hospitals annexos a centres de referència en lloc d'enfortir l'atenció primària. El sindicat critica la falta de personal d'infermeria i avisa que la situació s'agrejarà amb aquests nous espais. "Falten moltes infermeres i la solució no depèn d'invertir els diners públics en nous espais, sinó de dotar de personal suficient els espais que disposem i sobretot apostar per la prevenció", subratllen.Segons Argimon, la situació a Catalunya és d'"estabilitat". Una estabilitat que per al coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, és perillosa. Tots dos han assegurat estar "amatents" a la tornada a la feina després de l'estiu però per ara han assegurat que veuen "evitable" ordenar mesures per restringir la mobilitat i la interacció social.Mendioroz ha defensat l'efectivitat de les restriccions ordenades fins ara però ha plantejat que el "comportament individual" i el respecte a les mesures de prevenció han de ser suficients per contenir l'epidèmia.Argimon ha assenyalat Barcelona ciutat i la primera corona metropolitana com a principals foccus a tenir en compte per la propagació del virus, a causa de la quantitat de població que hi viu i la densitat de municipis i barris. A més, el secretari de Salut Pública, ha reconegut que la mobilitat en transport públic pot comportar riscos. Amb tot, Mendioroz ha assegurat que les conclusions sobre els contagis al transport públic "estan en discussió" i assegura que fins ara no s'han detectat brots relacionats amb el transport públic.En relació al transport públic, Mendioroz ha demanat augmentar la freqüència, evitar aglomeracions i hores punta i "conscienciació" per respectar les mesures de seguretat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor