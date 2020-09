El jutge deixa Urdangarin a un pas del tercer grau

El Jutjat de Vigilància Penitenciària número 1 de Castella i Lleó ha estimat el recurs d'Iñaki Urdangarín Liebaert en el qual sol·licitava la seva classificació en tercer grau en contra de l'acord de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, que establia mantenir-lo en segon grau. La resolució no s'executa mentre no sigui ferma, segons el comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó recollit per Europa Press.A més de reflectir els factors positius recollits en l'acord de la junta de tractament, el magistrat afegeix el pagament de la responsabilitat civil per part d'Urdangarin abans del seu ingrés a la presó i, especialment, la duresa del règim de compliment que se li ha imposat en absolut aïllament per raons de seguretat i no com a tracte de favor per a satisfer la seva voluntat.En un altre informe incorporat del director general d'Execució Penal i Reinserció Social es recull que el motiu pel qual Iñaki Urdangarin no ha estat traslladat a un centre penitenciari d'homes, com en altres casos anteriors en els quals hi havia circumstàncies semblants: es justifica per raons de seguretat i control.La nova resolució recull que si l'aïllament fos per la voluntat del mateix pres, es podria haver incorregut en un delicte de prevaricació en crear-se un règim de vida penitenciari inexistent en la legislació espanyola per donar un tracte de favor a un reclús, a la vegada que en un delicte de malversació de cabals públics, ja que aquesta situació suposa la custòdia permanent en un mòdul específic aïllat amb un elevat cost d'aquella.

