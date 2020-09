El PDECat denuncia una «purga política» pel cessament de Chacón

El PDECat ha reunit d'urgència la direcció després dels canvis al Govern que han acabat amb el cessament d'Àngels Chacón, Miquel Buch i Mariàngela Vilallonga . El primer relleu és especialment rellevant per al partit que lidera David Bonvehí -el qual no ha estat informat de la crisi a l'executiu- perquè era l'única consellera amb carnet postconvergent. Marc Solsona, portaveu de la formació, ha denunciat una "purga política" pensada per "fer desaparèixer" el partit, especialment pel cessament de Chacón.La remodelació s'ha fet només tres dies després que Carles Puigdemont estripés el carnet del PDECat i passés a militar exclusivament a Junts, el partit que presideix i del qual Jordi Sànchez n'és el secretari general. Solsona, en aquest sentit, ha remarcat que no es pot destriar l'allau de baixes -encetat per Puigdemont- de la remodelació. "Sabem per què s'ha cessat Chacón? Nosaltres no", ha remarcat el portaveu del partit, que ha considerat un "error" fer canvis a l'executiu en un moment de gestió de la pandèmia.Solsona ha confirmat que Bonvehí no ha estat informat dels canvis a l'executiu, i no ha volgut fer cap referència a l'estat de les negociacions amb Junts, encaminades cap a la ruptura des del cap de setmana per la judicialització de la pugna pel nom. Els quatre diputats fidels al PDECat al Parlament i els quatre representants al Congrés es reuniran en els propers dies per preparar en solitari l'inici de curs, tot i que Solsona no ha volgut concretar, almenys per ara, si deixaran els grups de JxCat.

