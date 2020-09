Un estudi suggereix que cal allargar a un mes el període d'aïllament després dels primers símptomes de Covid-19

Les persones que han tingut Covid-19 han de tornar a fer-se la prova PCR almenys setmanes després que els símptomes apareguin per primera vegada per minimitzar el risc d'infecció, segons un gran estudi basat en la població en un dels inicials punts calents del coronavirus a Itàlia, i publicat a la revista científica digital 'BMJ '. Això es deu al fet que el coronavirus triga una mitjana de 30 dies a eliminar-se del cos després del primer resultat positiu de la prova, i una mitjana de 36 dies després que apareguin els primers símptomes, segons mostra l'estudi. I encara no se sap com de contagiosa pot ser una persona en la fase de recuperació, adverteixen els investigadors.Una avaluació precisa de quant temps necessita el cos per eliminar el virus és clau per frenar el risc d'infecció i minimitzar el període d'aïllament forçat per als pacients que ja no tenen símptomes, diuen els investigadors. Per explorar això més a fons, van seguir el progrés de 4.538 residents de la província de Reggio Emilia, a la regió italiana d'Emilia-Romagna, tots els quals van donar positiu al virus entre el 26 de febrer i el 22 d'abril.Amb base als descobriments de l'estudi, els investigadors suggereixen que tornar a realitzar la prova 14 dies després d'un positiu produirà, en la majoria dels casos, el mateix resultat, i que encara hi ha una taxa relativament alta de falsos negatius quan es torna a realitzar la prova fins a 3 setmanes després.Les seves dades apunten a un llarg període de disseminació viral activa, diuen els investigadors, que adverteixen: "Per evitar generar casos secundaris, el període d'aïllament ha de ser més llarg (30 dies des de l'inici dels símptomes) o almenys s'ha de fer una prova de seguiment abans de deixar l'aïllament".

