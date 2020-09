L'Audiència de Girona manté que no s'ha de pronunciar sobre el 100.2 de Bassa

L'Audiència de Girona ha desestimat l'incident de nul·litat presentat per la fiscalia contra la resolució que va emetre el 22 de juliol, quan va rebutjar llavors un recurs del ministeri fiscal contra l'aplicació de l'article 100.2 a l'exconsellera Dolors Bassa. Llavors va argumentar que Bassa ja tenia el tercer grau.Tot i que aquell mateix dia el Tribunal Suprem va revocar el de Carme Forcadell, l'Audiència argumenta que la seva resolució ja estava emesa quan es va fer pública la postura de l'alt tribunal. Al seu parer, el Suprem fixa criteri per a assumptes futurs però no anteriors.

