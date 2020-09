La CUP es plantejarà demanar la dimissió de Bargalló si no hi ha un«gir radical» en la gestió de l'inici de curs

El diputat de la CUP Carles Riera ha advertit el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que es plantejaran demanar la seva dimissió si en uns dies no hi ha un "gir radical" en la gestió de l'inici de curs. En una roda de premsa al Parlament, Riera ha dit que el conseller "va suspendre en la convocatòria de juny" en la reobertura "fallida" d'escoles quan s'acabava el curs, i que "va camí de suspendre en la convocatòria de setembre".La CUP creu que a hores d'ara ja hi hauria d'haver la planificació i que en canvi hi ha "desgovern" a les escoles. Els cupaires reclamen que es garanteixi el dret a l'educació, amb presencialitat, que hi hagi més inversió, un augment de docents i una disminució de ràtios. Riera ha qualificat el pressupost destinat a Educació d'"obsolet" i ha advertit que "només s'assolirà un ensenyament de qualitat, sense segregació, presencial i amb condicions sanitàries".El diputat ha argumentat que l'educació per via telemàtica ha de ser "excepcional" i que tots els esforços s'han de posar en la presencialitat: "Que les escoles estiguin obertes, que es garanteixi la prevenció sanitària i d'higiene i que es monitoritzi i es faci seguiment de la possible incidència de la pandèmia". La CUP creu que el Departament es contradiu quan diu que vol les escoles obertes i després no hi aboca els recursos necessaris i "trasllada la responsabilitat a la direcció, famílies i alumnes".Pel que fa a les ràtios, la CUP recorda que no han de ser superiors a 20 en educació infantil i bressol i, de fet, exigeix que siguin menors de 10. En primària i secundària, les ràtios haurien d'oscil·lar entre els 10 i els 15 alumnes per aula, "mai per sobre dels 20". De fet, assenyala que fixar aquestes ràtios és clau per a garantir la distància social. Riera també ha reclamat una dotació de recursos, que hi hagi espais suficients, i contractar més personal docent, i fer-ho "amb estabilitat". Finalment, ha exigit que es garanteixi equips de seguretat als centres, ja que ara "s'han de dur els EPIs de casa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor