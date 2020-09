Confiscats més d'un milió d'euros «de dubtosa procedència» ocults en el maleter d'un cotxe a l'AP-7

La Guàrdia Civil ha confiscat a l'àrea de servei del Baix Ebre a l'AP-7 un total de 1.375.740 euros "de dubtosa procedència ", segons informen en una nota de premsa.Els fets van passar el passat 31 d'agost, mentre la Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil de l'Ametlla de Mar participava en un dispositiu policial de caràcter fiscal a l'Autopista AP-7, concretament a l'àrea de servei del Baix Ebre sentit nord de la localitat de l'Aldea.Els agents van donar l'alto a un vehicle, amb matrícula belga, ocupat per dos individus de nacionalitat turca i belga. En la inspecció del cotxe, van localitzar al maleter dues maletes que ocultaven una gran quantitat de feixos de bitllets de diferent valorSegons el relat de la Guàrdia Civil, el ciutadà de nacionalitat belga es va fer responsable de els diners, però no va voler donar explicacions o justificació sobre el seu origen o destinació. Tampoc va poder aportar la declaració obligatòria que tota persona ha de presentar quan es realitzen moviments per territori espanyol de mitjans de pagament per import igual o superior a 100.000 euros, de manera que els agents van aixecar acta de denúncia per infracció administrativa prevista en la Llei 10 / 2010, de prevenció de el blanqueig de capitals i finançament de l'terrorisme.Tot seguit els agents van procedir a la intervenció de diners i posterior ingrés en un compte corrent de Banc d'Espanya destinada a aquests efectes.

