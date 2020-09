ERC situa la reunió de la taula de diàleg al setembre com el requisit per parlar de pressupostos

Reunir la taula de diàleg preferentment aquest setembre. Aquest és el principal acord que, segons ERC, s'ha derivat de la trobada que han mantingut a la Moncloa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián. El partit liderat per Oriol Junqueras situa la represa de la interlocució com el primer requisit per poder negociar uns pressupostos que, ha tornar a insistir, no seran els mateixos si són pactats amb Ciutadans que amb la majoria de la investidura. Des de la Moncloa, s'ha considerat "positiva i productiva" la interlocució amb els republicans.Rufián ha valorat la trobada amb Sánchez com "cordial, amable i fluïda" i ha subratllat que han acordat la conveniència de reunir la taula de negociació que va quedar estroncada per la pandèmia i que no s'ha reprès, en part, per la discrepància entre JxCat i ERC sobre la seva utilitat. Les dues parts, ha dit el dirigent republicà, estaran ara "a expenses" que la Moncloa i la Generalitat es posin d'acord amb una data que podria ser complexa per la proximitat de la vista del Tribunal Suprem que ha de decidir sobre la inhabilitació del president Quim Torra.De fet, Rufián ha assegurat que "no contempla" que Torra es negui a seure en aquesta taula perquè seria l'"antipolítica". El dirigent ha reiterat que la proposta del seu partit és l'autodeterminació i l'amnistia però que estan disposats a "escoltar altres propostes polítiques" que puguin arribar per part del govern espanyol. Rufián ha insistit que la reunió ha de ser "útil" i anar més enllà de la foto del febrer. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha recollint el guant d'ERC i s'ha mostrat disposada a reunir aquesta taula al mes de setembre. Ara, ha deixat en mans dels gabinets del president Sánchez i del president Torra la tasca de quadrar agendes i fixar una data.Com ja han recordat dirigents de la cúpula republicana, el portaveu al Congrés ha situat el compliment de la reunió de la taula com el primer acord perquè es pugui produir un segon, que seria debatre sobre els pressupostos generals de l'Estat. Amb tot, Rufián ha advertit que és "fals" que els pressupostos no tinguin ideologia com va demanar aquest dimecres Inés Arrimadas . Ha recordat que el partit taronja governa amb Vox en comunitats com Madrid o Andalusia, que "no és el mateix" pactar amb la dreta que amb l'esquerra i que acordar els comptes amb Ciutadans pot significar "la mort" del govern de coalició entre el PSOE i Podem.Rufián ha argumentat que l'aliança amb Ciutadans només portarà "retallades i polítiques regressives". Sota el seu criteri, només voldran "carregar-se" la taula de diàleg, sinó també mesures com l'ingrés mínim vital o altres ajuts socials. "El més natural seria facilitar un context en què ERC pogués estar a l'acord dels pressupostos. Podem sap que no és el mateix que pactar amb Ciutadans", ha insistit.Montero, però, ha emplaçat a totes les formacions a ser conscients de l'"emergència" del moment i que s'aparquin els interessos ideològics i partidistes. Ha estès la mà a ERC, amb qui considera que comparteixen l'agenda progressista. "Les nostres polítiques estan en sintonia amb les seves", ha defensat la ministra, que ha emplaçat tant a ERC com a Ciutadans a explorar el mínim comú denominador. "Aquest govern no escollirà, treballarà amb tothom i demanarà que no es produeixin vetos creuats", ha assegurat.Preguntat per la remodelació del Govern que ha fet el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest dijous, Rufián ha advertit que "és contraproduent traslladar al Govern la guerra civil interna d'un partit" i que l'executiu està per "controlar" la pandèmia i no per "controlar" un partit. També ha refusat que es traslladin "les guerres caïnites" de JxCat a ERC, un partit que ha definit com a "granític" en aquests moments i amb una estratègia de gestionar "el mentrestant". La resta, ha dit, és "màgia". El dirigent republicà no s'ha estat de deixar caure que és "curiós que es purgui" el Govern pel control d'un partit i no per un cas de corrupció com el del 3%.

