Les escoles acolliran tot el curs els fills de treballadors essencials i de famílies vulnerables

Les escoles estaran obertes durant tot el curs. Aquest és el missatge que ha traslladat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que ha precisat que, encara que en algun cas no es faci activitat lectiva, els centres no tancaran per acollir els fills dels treballadors essencials i de famílies vulnerables amb dificultats per conciliar, així com per garantir el servei de menjador a tots els menors que compten amb una beca.El Govern planteja la necessitat de declarar com a treballadors essencials alguns docents si s'ordena el confinament d'algun municipi o barri. Aquests docents serien els que es farien càrrec de l'obertura dels centres per atendre els fills d'altres treballadors essencials i famílies vulnerables.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha donat per fet que hi haurà casos de positius a les escoles catalanes a partir de l'inici de curs. Vergés, però, ha assegurat que els contagis no es "descontrolaran" i ha assegurat que l'escola "durarà tot el curs"."La nostra voluntat és no tancar les escoles. Fins i tot si no es fa activitat lectiva no es tancarà l'escola", ha dit Bargalló, que ha subratllat que l'escola té una funció formativa i educativa però també "social i comunitària" perquè participa de la conciliació laboral i familiar. Així doncs, ha precisat que, en cas que en una escola s'hagi de produir un tancament temporal de les aules, el centre romandrà obert per garantir el servei menjador, així com el servei de custòdia per a aquelles famílies que tinguin més dificultat per garantir la cura dels menors.Educació preveu que si en una escola hi ha més de dos grups amb positius, tots els alumnes hagin de fer quarantena. Seran les autoritats sanitàries, però, que prenguin la decisió en cada cas. "Hem de ser flexibles i adaptar-nos a totes les realitats", ha demanat la consellera de Salut, Alba Vergés.En tot cas, el Govern de la Generalitat reclama a la Moncloa que garanteixi una baixa per a la conciliació de les famílies que hagin de tenir cura dels menors en quarantena encara que hagin donat negatiu per coronavirus. La fórmula plantejada és una modificació del reial decret que regula aquesta matèria perquè es puguin acollir a la incapacitat laboral tots aquells progenitors que, durant el curs escolar, tinguin els fills en aïllament preventiu.Segons ha explicat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, han fet arribar aquesta proposta als quatre ministeris implicats: Treball i Economia social, Seguretat Social i Inclusió, Sanitat i Educació. El plantejament arriba després que el vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, anunciés que es garantirien els permisos, una afirmació en la línia contrària a l'expressada el dimarts la ministra portaveu, María Jesús Montero. "Si no ho volen assumir, que traspassin la competència", ha afirmat El Homrani.El conseller ha lamentat que fins ara s'hagi fiat tot al pla Me Cuida, que permet demanar reduccions de jornada amb la reducció proporcional de sou que això implica en un context de crisi galopant. El Homrani ha recordat que aquests permisos sempre acostumen a demanar-los aquells treballadors amb el sou més baix i que la majoria són dones, fet que eixampla la desigualtat en la tasca de cures i també la bretxa salarial. A més, ha recordat que s'oblida la situació de les famílies monoparentals. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha recordat que el 95% de reduccions de jornada les sol·liciten dones.El Govern ha insistit que la competència per garantir el dret a la conciliació és de l'Estat perquè és qui té "la clau de la seguretat social". En tot cas, la Generalitat ha posat en marxa un ajut adreçat a les famílies més vulnerables. Es tracta d'una partida de 10 milions d'euros que ha de facilitar que 33.000 famílies que no poden accedir a una baixa i que no reben cap altra prestació rebin un ajut de fins a 300 euros per poder garantir la cura dels menors en quarantena.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor