Tortell Poltrona serà el pregoner d'una Mercè «atípica»

El pallasso Tortell Poltrona serà el pregoner de La Mercè 2020. Unes festes que seran "atípiques" en paraules del tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats. No hi haurà activitats obertes al públic però el consistori ha apostat per mantenir la programació cultural i tots els actes requeriran inscripció prèvia."Deixar de viure per la por a morir és una ximpleria. Com a avi estic disposat a morir perquè els meus néts vagin a escola". Aquesta ha estat la targeta de presentació de Tortell Poltrona en la seva presentació com a pregoner. Ha assegurat que encara no té pensat què dirà al pregó del dia 23, però ja ha esbossat algunes idees. En la roda de premsa de presentació d'aquest dijous, ha fet referència a les persones "tancades a la presó per causes injustes" i ha reivindicat "esborrar totes les fronteres i banderes". El pallasso també ha ironitzat sobre els pregoners que l'han precedit, assegurant que podria "copiar i enganxar" alguns dels seus discursos sense aixecar sospites."Hem d'evitar aglomeracions i la festa major, com a tal, no la podrem fer", ha insistit l'alcaldessa, Ada Colau, durant la presentació de les festes. Amb tot, ha assegurat que els barcelonins "no poden viure" sense La Mercè. "Necessitem aquest moment de retrobament després de l'estiu amb la ciutat i la cultura", ha defensat. El programa prevu la celebració d'unes 300 activitats i l'Ajuntament donarà tots els detalls de la programació la setmana que ve.Colau ha argumentat que la celebració del Festival Grec aquest estiu ha demostrat que la cultura és "segura". A més, ha destacat la importància de mantenir la programació cultural "en temps de crisi".Alguns dels elements més característics de les festes canviaran de format o se suspendran enguany. La cultura popular, per exemple, es queda sense jornades castelleres i correfoc. Tot i això hi haurà activitats vinculades a la cultura popular en una zona perimetrada al Moll de la Fusta.Pel que fa al piromusical, canviarà de format i es faran quatre castells de foc simultanis en quatre punts diferents de la ciutat. ubirats ha explicat que l'objectiu és que els veïns els puguin veure des del balcó, alhora que escolten la música a través de la retransmissió que farà TV3.El programa de les festes inclou activitats descentralitzades als deu districtes de la ciutat. "Complirem tots els requisits sanitaris", ha assegurat el tinent d'alcaldia de Cultura.

