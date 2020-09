Torra incorpora Tremosa, Ponsa i Sàmper al Govern després del trencament amb el PDECat

Ramon Tremosa, Miquel Sàmper i Àngels Ponsa. Aquests són els noms que ha triat el president de la Generalitat, Quim Torra, per suplir els cessats Àngels Chacón, Miquel Buch i Mariàngela Vilallonga en la remodelació del Govern resolta aquest matí. Tremosa, exeurodiputat i alineat amb Puigdemont, assumirà Empresa i Coneixement, cartera que deixa Chacón, l'única membre del Govern que mantenia el carnet del PDECat. Sàmper, regidor a Terrassa, substitueix Miquel Buch a Interior, mentre que Àngels Ponsa, alt càrrec a Cultura, pren el relleu de Mariàngela Vilallonga. Els canvis arriben tres dies després que Carles Puigdemont estripés el carnet del PDECat i es procedís al buidatge institucional de la formació de David Bonvehí, i també es produeixen just abans de la inhabilitació del president. Les eleccions continuen allunyant-se en el calendari.Buch ha aparegut sovint en les travesses per sortir de la Generalitat, especialment la tardor passada, quan es van produir aldarulls al carrer per la sentència del Tribunal Suprem. En aquell moment, Buch va ser qüestionat per Torra, que ha tingut una relació delicada amb Interior des de l'inici. Vilallonga va entrar a Cultura per substituir Laura Borràs l'any passat, just abans de les eleccions espanyoles de l'abril del 2019 en les quals Borràs va ser la número dos de JxCat per darrere de Jordi Sànchez. Ara és rellevada per una alt càrrec que ja havia estat diputada al Parlament.Pel que fa a Chacón, el seu nom ha anat guanyant pes polític al llarg de la legislatura. Allunyada dels discursos més favorables a la confrontació, s'ha dedicat a relacionar-se amb el teixit empresarial i a mantenir certa prudència en clau política. En les últimes setmanes ha anat guanyant pes com a nom de futur al PDECat , que la considera la candidata més ben posicionada de cara a una candidatura en solitari ara que s'ha concretat la ruptura amb Puigdemont i es dona per fet que les dues ànimes postconvergents s'enfrontaran a les urnes quan hi hagi eleccions. Unes eleccions que, amb aquesta remodelació, s'allunyen en el calendari. Torra ha d'acudir el dia 17 al Suprem per la vista sobre la inhabilitació, i és probable que perdi el càrrec a l'octubre.Això situaria, si no s'investeix un candidat alternatiu al Parlament -escenari que el mateix president va descartar aquest mateix dilluns en una entrevista a TV3 -, el vicepresident Pere Aragonès, candidat in pectore d'ERC, assumiria el principal càrrec del país. Aragonès, segons fonts consultades per, ha tingut constància de la remodelació del Govern executada per Torra aquest mateix matí. El president hi ha contactat per telèfon. L'equilibri entre partits no es veu alterat.La remodelació culmina, per tant, una setmana de vertigen. La remodelació de l'executiu no es va tractar ahir en la reunió dels grups parlamentaris de JxCat -que es mantenen units, almenys per ara, malgrat la trencadissa entre Puigdemont i el PDECat-, en la qual tampoc es van abordar les tensions internes. L'estripada de carnet de l'expresident, que ha estat peça clau en totes les grans decisions que s'han pres a Palau des de l'inici de la legislatura, ha provocat una desbandada al PDECat, al qual s'està buidant de poder institucional . Només han aguantat Chacón -ja de sortida del Govern-, els càrrecs principals d'Empresa i també Artur Mas, que es manté en silenci.Es dona la circumstància que la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va negar dimarts que el trencament entre Waterloo i el partit que lidera David Bonvehí afectés la composició del Govern . De fet, la portaveu -una de les dirigents que ha fet el pas cap a Junts- va assegurar que "res" canviaria, perquè l'executiu era fruit d'un pacte entre dos grups parlamentaris -ERC i JxCat- que no es veia alterat. Dos dies després, però, Torra ha culminat una remodelació del Govern que està íntimament relacionada amb el trencament Puigdemont-PDECat i amb l'horitzó de la legislatura.

