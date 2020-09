La producció de sal del delta de l'Ebre caurà a la meitat pels efectes del temporal Gloria

El rastre de danys i pèrdues que el temporal Gloria ha deixat al delta de l'Ebre inclou també la producció de sal a la punta de la Banya. Infosa, l'empresa que explota les salines, calcula que l'episodi limitarà la recol·lecció d'enguany a unes 45.000 o 50.000 tones, la meitat del que és habitual.La collita va començar aquest dilluns a mig matí després que les màquines de l'empresa reparessin, un cop més, el camí d'accés per la barra del Trabucador, inundada parcialment durant el cap de setmana per l'episodi de vent i pluja després de les obres d'emergència per part del govern espanyol.El gerent d'Infosa, Joan Sucarrats, ha tornat a reclamar solucions més duradores. Avisa que si un temporal torna a deixar incomunicada l'explotació durant uns mesos, hauran de plegar.El temporal va provocar l'entrada "massiva" del mar dins de les salines, concretament, a la part on es guarden les aigües concentrades que havien de cristal·litzar a l'estiu. Una situació que, segons relata Sucarrats, va ocasionar la dissolució d'estes aigües i ha reduït decisivament la producció. "Això unit al fet que vam estar quatre mesos sense poder accedir a les instal·lacions i no vam poder gestionar les aigües com ho havíem de fer", ha afegit.Les tasques a la punta de la Banya van començar aquest dilluns al matí i està previst que finalitzin abans de mitjans setembre, molt abans dels prop de 20 dies que pot arribar a durar una campanya de recol·lecció en un any de bona producció. Tot i que la qualitat no es veurà afectada en general, la collita d'alguns dels productes selectes, com la flor de sal, també caurà aquesta campanya. La previsió d'Infosa és arribar a les 12 tones, "en el millor dels casos", respecte les 30 d'una campanya normal.Però la gran preocupació d'Infosa continua sent la disponibilitat d'un accés amb garanties que connecti la punta de la Banya amb el delta de l'Ebre. L'episodi de mal temps d'aquest passat cap de setmana va deixar parcialment inundada la barra del Trabucador just després de les obres d'emergència executades pel govern espanyol, precisament, per reparar els desperfectes del Gloria. L'empresa assegura haver ja invertit 800.000 euros en maquinària i reparacions que no acaben resultant efectives.En aquesta línia, Sucarrats insisteix a reclamar tant al govern espanyol com català que actuïn definitivament per consolidar el pas per la barra abans que arriben els temporals de la tardor. "No podrem suportar quatre mesos més aturats. No tindrem més remei que tancar portes", apunta, tot argumentant que, a banda dels 60 llocs de treball, el cessament de l'activitat tindria conseqüències ambientals a l'espai, on nidifica anualment una important colònia de flamencs que enguany ha batut rècords de reproducció.L'empresa segueix treballant amb la idea de poder connectar les salines amb el port de Sant Carles de la Ràpita amb la construcció d'un pantalà dins de la badia dels Alfacs i la compra d'una pontona que traslladaria els camions quan els temporals no permetessin l'accés terrestre. Es tracta, però, d'un projecte que podria trigar dos anys a materialitzar-se davant els requeriment administratius en un espai ambientalment sensible. De moment, Infosa apunta que la paralització pel Gloria ja li ha suposat la pèrdua d'una bona part del seu fons comercial de clients per no poder garantir un subministrament continuat.

