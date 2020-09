La coalició PSOE-Podem: vuit mesos de xocs en plena gestió de la pandèmia

El pla de xoc per fer front als efectes econòmics i socials de la pandèmia va abocar el govern espanyol a trobar una solució per a les persones que, fruit de la seva caiguda d'ingressos, tenien dificultats per pagar la hipoteca i el lloguer. En el primer dels casos, es va aprovar una moratòria, però en el segon, les discrepàncies entre el PSOE i Podem es van fer ben evidents. L'aposta de Podem era que se suspenguessin durant dos mesos -amb una possible pròrroga d'un mes més un cop finalitzat l'estat d'alarma- el lloguer per als col·lectius més vulnerables i afectats per la crisi.Al final, però, Iglesias no se'n va sortir i es va haver de conformar amb els microcrèdits de l'ICO a interès zero ideats pel ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, i que van indignar els sindicats de llogaters perquè els aboca a l'endeutament. Podem va intentar posar èmfasi en mesures com la prohibició de tallar els subministraments de llum, aigua i gas de les llars vulnerables i en les condicions imposades als grans tenidors per reestructurar pagaments. Amb tot, no van poder evitar la vaga de llogaters, que continuen reclamant una regulació dels preus.