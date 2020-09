Expulsar el PDECat, posposar eleccions i preparar la resposta al Suprem: les raons de la crisi de govern

No entiendo

Per Marc Roldán el 3 de setembre de 2020 a les 12:38 0 0

A ver si me entero... doncs el verdadero motivo por el cual no se convocan elecciones (él mismo dijo que la legislatura está agotada) es para dejar tiempo a que Puigdemont monté su nueva agencia de colocación del independentismo? Cataluña no importa nada? A qué se refiere con preparar la respuesta institucional? La generalitat representa a todos y no está para los jueguecitos de trileros a los que nos tienen acostumbrados. Cuál será la próxima “jugada maestra” de “dignidad”? Convocar Antes de que le notifiquen la sentencia firme y el numerito victimista de siempre? Deberían volver a la vida real y ganarse la vida como todo el mundo, no ocupando las instituciones para mayor gloria del folclore separatista