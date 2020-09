L'empresa que va provocar l'explosió a la petroquímica de Tarragona no tenia pla d'autoprotecció

FOTOS Explota la petroquímica de Tarragona Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Previous Next

El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, que investiga l'incident que va ocasionar l'explosió a IQOXE el passat 14 de gener, amb tres morts, a la petroquímica de la capital tarragonina, apunta que l'empresa hauria estat funcionant sense cap Pla d'Autoprotecció homologat des de l'inici de la seva activitat. N'informa el sindicat CGT, que està personat en la causa com a acusació popular.I és que segons aquestes informacions els Mossos d'Esquadra, actuant com a policia judicial, haurien descobert que l'administració pública tenia coneixement de l'absència d'aquest pla. IQOXE, per tant, no disposava d'un PAU amb mesures destinades a preveure, prevenir i controlar els perills que es podien ocasionar a la planta del polígon químic.En les mateixes diligències, sol·liciten la investigació dels informes desfavorables de Protecció Civil, al voltant de com es va gestionar l'obligatorietat del pla d'autoprotecció. Alhora, demanen informació sobre els simulacres també obligatoris realitzats a IQOXE per part del cos de Bombers, que s'haurien hagut de fer seguint el PAU. I, en aquest sentit, per què no es va engegar un procés sancionador per no disposar-ne.El sindicat recorda que el sol fet de no disposar d'un pla d'aquestes característiques "és motiu suficient per no poder exercir una activitat en el sector". La companyia va impulsar diversos PAU els anys 2013, 2017, 2018 i 2019, però cap d'ells no va ser aprovat La jutge investiga un presumpte delicte d'imprudència greu amb resultat de mort, lesions i danys, delictes contra els drets dels treballadors, un reactor clandestí amb llicència modificada i vessaments il·legals de residus al mar de forma regular.En aquest sentit, la CGT demana que si es demostra que l'administració era conscient d'aquesta irregularitat els requereixin "responsabilitats" en els fets del passat 14 de gener, que van provocar la mort de dos treballadors de la planta a la Canonja i un veí de Torreforta, així com diversos ferits.

