Els contagis es doblen a Catalunya en les últimes 24 hores

Catalunya ha registrat un augment de 1.589 nous casos de Covid-19, més del doble dels informats dimecres, elevant la xifra total als 134.185, segons l'últim balanç del Departament de Salut.Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.051 persones, 6 més respecte al darrer balanç. Per altra banda, els hospitals sumen 684 pacients ingressats, 36 menys respecte a l'última actualització. D'aquests, 126 estan a l'UCI (2 més).Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200. Entre els dies 10 i 16 d'agost, aquest indicador estava en 176,98 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt), mentre que durant la setmana del 17 al 23 d'agost va passar a 204,73, superant el pic de finals de juliol (202,93). Ara (setmana del 24 al 30 d'agost), se situa en 186,05, un punt més que fa 24 hores.Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), està ara en 1, el que vol dir que, de mitjana, una persona infectada pot transmetre el virus a una altra persona (per frenar la propagació de la covid-19, la Rt s'ha de situar per sota d'1). Entre els dies 10 i 16 d'agost, la Rt a Catalunya era d'1,09, mentre que durant la setmana del 17 al 23 d'agost va créixer fins a 1,16.En relació amb els casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 7.239 casos, una xifra inferior als 7.345 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 94,36 per cada 100.000 habitants. La setmana del 10 d'agost, la taxa marcava 86,15 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 17 se situava en 95,74. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 107.117 proves PCR a tot el territori, de les quals un 7,19% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 38,46 anys, amb tendència ascendent amb el pas dels dies.Pel que fa al total de casos des de l'inici de la pandèmia (134.185, segons l'últim balanç), 111.641 han estat confirmats per PCR, 4.492 per epidemiologia, 3.386 són casos probables, 4.422 s'han detectat a través de proves ELISA i 10.244 a través de tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació sobre l'estat immunològic).En les darreres hores s'han notificat 6 defuncions, elevant el total de víctimes mortals a Catalunya fins a 13.051. Moltes de les morts no classificades s'han pogut col·locar ara en la categoria que els correspon pel lloc on s'ha produït la mort. Així, 7.188 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris (+706), 4.167 en residències (+31), 829 en domicilis (+3) i 161 (-734) segueixen sent no classificables.ResidènciesDes de l'esclat de la pandèmia s'han registrat 15.974 casos confirmats per PCR a les residències, 36 més en comparació amb l'últim balanç. Si es tenen en compte la resta de proves, la xifra s'eleva a 17.513 (35 més).Des del març, fins a 6.443 persones que vivien en residències han mort (cinc més reportades en les últimes hores). D'aquestes defuncions, 2.128 s'han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.152 en residències, 98 en domicilis i 65 no es poden classificar per falta d'informació.

