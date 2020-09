​Detenen dos germans per prostituir dues menors en el seu domicili

A veure qui condemnen més

Per carles_pm el 3 de setembre de 2020 a les 10:26 0 0

Aquí no hi hem fet doblet de gènere! eren un germà i una germana. La delinqüència no té gènere, però la presó sí. Seria bo que informéssiu de la condemna que els hi posaran a cadascú. Veureu que ella en surt més ben parada. SEMPRE passa així. Justícia patriarcal.